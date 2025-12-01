徐斯儉就職軍政副部長 前瞻國防施政

記者謝承宏／綜合報導

國防部長顧立雄昨日主持軍政副部長徐斯儉新職介紹典禮，希望藉由其豐富的學養與公務閱歷，前瞻國防施政，使國防改革與轉型順遂；同日亦完成國防大學校長唐華上將及海軍司令蔣正國上將的任職布達，期望未來在新職幹部的領導下，戮力建軍備戰、培育優質人才，持續強化整體防衛能量。

顧部長肯定學、經歷豐富 助益國防改革

軍政副部長新職介紹典禮昨日在博愛營區舉行，顧部長首先宣讀命令，隨後致詞表示，徐副部長學、經歷完整，在政治學及國際關係等研究領域學有專精，曾協助國安會及國防部與國際友盟對話，並長期參與國防改革推動，也代表政府公開參加多項國際安全會議與論壇，拓展我國際參與空間。

顧部長表示，徐副部長在以往所任各項職務上，均有卓越的付出與貢獻，更曾榮獲總統頒贈二等景星勳章，希望藉由徐副部長豐富的學養與公務閱歷，繼續為國貢獻，前瞻國防施政，使國防改革與轉型順遂；並強調，面對嚴峻敵情，全體官兵應秉持「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」的精神，在總統賴清德「捍衛臺灣民主」的承諾及指導下，達成「國軍是國人堅強安全後盾」目標。

蔣正國就任海軍司令 續推海軍兵力整建

顧部長上午也在海軍司令部主持「海軍司令任職布達交接暨授勳典禮」，顧部長宣讀布達命令後，新任司令蔣正國上將與原任司令唐華上將交接印信，並在顧部長監誓下宣誓，正式履任。顧部長並頒授蔣司令三等寶鼎勳章，肯定其原職期間的優異表現。

顧部長致詞時，首先肯定原任司令唐上將任內戮力從公、作風務實，積極推動海軍建軍規劃與兵力整建，全力配合國艦國造政策，完成多型艦艇交艦任務，有效提升海軍戰力；賴總統亦親頒三等雲麾勳章，表彰其卓著貢獻。顧部長期盼唐上將調任新職後，持續以專業長才，為國軍奉獻心力。

顧部長指出，新任蔣司令為海軍官校77年班，先後完成國防大學海軍指揮參謀學院及戰爭學院等深造教育，曾歷任海軍官校校長、司令部參謀長及艦指部指揮官等重要職務。此次由國防部副參謀總長調升現職，希望蔣司令能繼續秉持戮力從公、精益求精的精神，推動海軍兵力整建工作，強化整體防衛能量。

唐華履任國防大學校長 培育建軍備戰人才

下午，顧部長則前往率真校區主持「國防大學校長任職布達典禮」，新任校長唐華上將在顧部長監誓下宣誓，正式履任新職。顧部長指出，新任唐校長是海軍官校75年班，先後完成國防大學海軍指揮參謀學院及戰爭學院等深造教育，曾歷任國防大學副校長、國防部副參謀總長等要職。此次由海軍司令調任，希望唐校長能繼續秉持戮力從公、精益求精的精神，持續以專業長才，為國軍奉獻心力。

顧部長表示，建軍以人才為本，軍事教育的良窳，直接攸關建軍備戰的成敗。國防大學為國軍最高軍事學府，主要培育具備國防科技、政治作戰與國防管理等專業學能的國軍基層幹部；以及具哲學、科學、兵學素養的國軍中高階指揮參謀軍官，期勉全體師生能夠前瞻科技發展，以及戰爭型態改變，廣泛汲取國內外教育經驗，精進課程內容、與時俱進，培育建軍備戰所需人才。

<國防部長顧立雄昨日主持軍政副部長徐斯儉新職介紹典禮，肯定過往協助國防部進行國際友盟對話，拓展國際鏈結，期許未來前瞻施政、深化改革，持續推動國防轉型，進一步強化國防戰力。（軍聞社記者蔡枋澐攝）

<新任海軍司令蔣正國上將與原任司令唐華上將交接印信。（海軍司令部提供）

<國防大學校長唐華上將宣誓就職。（軍聞社記者尤昱翔攝）