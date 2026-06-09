徐斯儉慰勉宜蘭駐軍守護家園辛勞

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（軍聞社記者吳柏融宜蘭9日電）

國防部副部長徐斯儉9日前往宜蘭地區，先後慰問陸軍、海軍部隊，了解戰備訓練情形，對作戰區官兵堅守崗位，守護家園的辛勤付出，表達高度肯定與嘉勉。

徐副部長9日在海軍司令蔣正國上將、陸軍參謀長陳中將及陸軍6軍團指揮官連中將等人陪同，先後前往168艦隊及蘭陽地區指揮部等單位慰問，聽取單位簡報，詳細了解戰備整備狀況，關心官兵生活環境與休假安排，同時代表國防部長顧立雄頒發獎金，慰勉官兵平日堅守崗位及執行各項任務的辛勞。

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徐副部長表示，在端午前夕，他特地前往單位，除轉達顧部長的關懷與勉勵，也提醒各級幹部善盡照顧官兵弟兄姊妹們的責任，並提前祝賀佳節愉快平安。

徐副部長提到，上週全體官兵辛勤投入天馬操演，表現十分優異，射擊過程全數命中目標，不僅驗證平日扎實訓練成果，更展現部隊整體作戰能力，他對官兵的努力與付出，表達肯定之意。

徐副部長指出，國軍官兵肩負保家衛國重任，期勉全體同仁持恆精進戰訓本務，落實各項戰備整備工作，維持高度警覺與應處能力，確保部隊保持最高戰備狀態，共同守護國家安全。

徐副部長與海軍168艦隊官兵合影。（軍聞社記者吳柏融攝）