徐斯儉打臉黃國昌！指軍購3000億國內產製、其餘才是向外採購「剛好顛倒」：別聽信外面謠言

民眾黨主席黃國昌訪美回台，開記者會稱1.25兆元國防特別預算僅有3000億元用於對美採購。但國防部副部長徐斯儉今（15）日在行政院會後記者會打臉，表示約3000億元在國內產製，其餘才是向外採購「與外界說法剛好顛倒」；他並強調，條例要通過立院授權才能編列預算，不可能空白授權、沒有黑箱，國防部當然願意在正當程序下說明，「請各位相信，不要聽信外面謠言。」

政院發言人李慧芝今日轉述卓榮泰在院會中裁示，卓榮泰表示，關於中央政府總預算、軍購特別條例，至今還沒在立法院付委審查，在前幾週院會中，對於無法順利付委審查所造成的影響，行政院做過許多說明，包括國防部的752億新增計畫未能執行。

卓榮泰提到，因應情勢發展，以及中共無端侵擾，此時此刻強化國家防衛韌性，維護國家安全刻不容緩，國防部所提的軍購特別條例與預算，正因應情勢發展，請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要說明，針對外界與特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清，清楚說明，才不會讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果。

國防部副部長徐斯儉接續說明，為何要編列這次《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，因為現在所面臨的威脅愈來愈升高，台海週邊的地緣政治環境愈來愈複雜，不確定性愈來愈高，所以國防部希望透過一次性預算配賦，確保資源穩定、集中，加速獲得所需裝備，形成能夠應對威脅的即戰力。

「特別說明，這裡面沒有黑箱作業、空白授權」，徐斯儉指出，有些東西在此階段，根據法律因素無法公開說明，而條例要通過立法院授權後，才能編列預算，後面還有預算審查，因此不可能有空白授權，1.25兆只是上限，後面還有逐條根據預算編列審查，因此不存在空白授權。

徐斯儉再說，另外，根據「國家機密保護法」與美方規定，需等待美方政府對外公布後，才可以將個別購案對外公開，前陣子美國行政單位有5案通知國會，但不能公布還沒說明，但還有4案尚未通知美國國會，因此現在不能整體對外公開說明，是因為法律原因，並非黑箱作業。

徐斯儉說明，問題是現在還沒有付委，沒有機會說明，國防部當然願意說明，但必須要在正當程序下，「現在有點鬼打牆」，外交國防委員會王定宇召委，已經安排下星期一，讓國防部向外防委員做機密說明，這並非審查，只是機密說明，如此就不會違法。

徐斯儉強調，如果條例付委、通過，國防部會擬定項次、數量來編列後續預算，這些都會在機密委員會說明，「不是我們不願意說明，是必須給我們一個合法的機會說明」，他再次強調，不是黑箱作業。

關於金額問題，徐斯儉指出，條例只有總金額上限授權，現在不可能向外說明具體金額，但國防部也有預擬，但因條例未通過不能向外說明。

「而外界所傳對美軍購只軍3千餘億，絕非屬實」，徐斯儉指出，1.25兆中有3千餘億在國內產製，特別預算若通過，預算若通過有3種方式獲得，第一是軍購，中華民國政府透過美國政府，向美國廠商簽契約，第二是商購，向外界招標，先說明品項、數量；第三種是在國內產製，所以實際上1.25兆中有3千餘億是在國內產製，其餘才是向外採購，這與外界說法是剛好顛倒。

徐斯儉並說，第四點，預算編列是複雜過程，需要多方縝密協商，根據國防部對外部威脅擬定的戰略與建軍計畫，有五年與逐年的計畫，來編列所需預算，國防部需要有穩定的資源一次購得多年預算，這樣採購時才會穩定，這並非隨便能編列，是整體戰略過程，「請各位要相信我們說明，不要聽信外面謠言。」

（圖片來源：行政院）

