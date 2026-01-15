徐斯儉打臉黃國昌！指軍購3000億國內產製、其餘才是向外採購「剛好顛倒」：別聽信外面謠言
民眾黨主席黃國昌訪美回台，開記者會稱1.25兆元國防特別預算僅有3000億元用於對美採購。但國防部副部長徐斯儉今（15）日在行政院會後記者會打臉，表示約3000億元在國內產製，其餘才是向外採購「與外界說法剛好顛倒」；他並強調，條例要通過立院授權才能編列預算，不可能空白授權、沒有黑箱，國防部當然願意在正當程序下說明，「請各位相信，不要聽信外面謠言。」
政院發言人李慧芝今日轉述卓榮泰在院會中裁示，卓榮泰表示，關於中央政府總預算、軍購特別條例，至今還沒在立法院付委審查，在前幾週院會中，對於無法順利付委審查所造成的影響，行政院做過許多說明，包括國防部的752億新增計畫未能執行。
卓榮泰提到，因應情勢發展，以及中共無端侵擾，此時此刻強化國家防衛韌性，維護國家安全刻不容緩，國防部所提的軍購特別條例與預算，正因應情勢發展，請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要說明，針對外界與特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清，清楚說明，才不會讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果。
國防部副部長徐斯儉接續說明，為何要編列這次《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，因為現在所面臨的威脅愈來愈升高，台海週邊的地緣政治環境愈來愈複雜，不確定性愈來愈高，所以國防部希望透過一次性預算配賦，確保資源穩定、集中，加速獲得所需裝備，形成能夠應對威脅的即戰力。
「特別說明，這裡面沒有黑箱作業、空白授權」，徐斯儉指出，有些東西在此階段，根據法律因素無法公開說明，而條例要通過立法院授權後，才能編列預算，後面還有預算審查，因此不可能有空白授權，1.25兆只是上限，後面還有逐條根據預算編列審查，因此不存在空白授權。
徐斯儉再說，另外，根據「國家機密保護法」與美方規定，需等待美方政府對外公布後，才可以將個別購案對外公開，前陣子美國行政單位有5案通知國會，但不能公布還沒說明，但還有4案尚未通知美國國會，因此現在不能整體對外公開說明，是因為法律原因，並非黑箱作業。
徐斯儉說明，問題是現在還沒有付委，沒有機會說明，國防部當然願意說明，但必須要在正當程序下，「現在有點鬼打牆」，外交國防委員會王定宇召委，已經安排下星期一，讓國防部向外防委員做機密說明，這並非審查，只是機密說明，如此就不會違法。
徐斯儉強調，如果條例付委、通過，國防部會擬定項次、數量來編列後續預算，這些都會在機密委員會說明，「不是我們不願意說明，是必須給我們一個合法的機會說明」，他再次強調，不是黑箱作業。
關於金額問題，徐斯儉指出，條例只有總金額上限授權，現在不可能向外說明具體金額，但國防部也有預擬，但因條例未通過不能向外說明。
「而外界所傳對美軍購只軍3千餘億，絕非屬實」，徐斯儉指出，1.25兆中有3千餘億在國內產製，特別預算若通過，預算若通過有3種方式獲得，第一是軍購，中華民國政府透過美國政府，向美國廠商簽契約，第二是商購，向外界招標，先說明品項、數量；第三種是在國內產製，所以實際上1.25兆中有3千餘億是在國內產製，其餘才是向外採購，這與外界說法是剛好顛倒。
徐斯儉並說，第四點，預算編列是複雜過程，需要多方縝密協商，根據國防部對外部威脅擬定的戰略與建軍計畫，有五年與逐年的計畫，來編列所需預算，國防部需要有穩定的資源一次購得多年預算，這樣採購時才會穩定，這並非隨便能編列，是整體戰略過程，「請各位要相信我們說明，不要聽信外面謠言。」
（圖片來源：行政院）
更多放言報導
曾被高層考慮出使美國！徐斯儉新職公布：國防部軍政副部長
行政院人事調整...周玉蔻盛讚「可以打90分」：經濟部長龔明𨫎、總統府副秘張惇涵「兩人政治嗅覺靈敏」！汪浩評徐斯儉任駐美代表「是早該有的任命」：對川普的外交也不至於走投無路
其他人也在看
恭喜陳亭妃將選台南市長 謝龍介祝賀中帶刺
[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃勝出，將確定代表民進黨參選2026台南市長，對決國民黨台南市長提名人謝龍介。謝龍介今（15日）現身表示，他在公開恭喜陳亭妃，希望未來11個月打一場君子之爭。 對於陳亭妃在綠營初選打敗立委林俊憲。謝龍介話中帶刺稱，「賴清德總統說自己是黑金官商勾結的天敵，結果，陳委員還是出線了嘛！」所以他們有信心，最後會贏得台南市長的選戰。 謝龍介接著說，林俊憲有個優點，林俊憲在初選過程，看到33年來民進黨在台南市執政沉痾很重，但林俊憲並沒有袒護，願意做改革；對於一個政黨在台南市執政33年官商勾結、弊案叢生，甚至連「長照3.0」的錢都敢貪、連救命的消防錢都敢貪，林俊憲看到了，也願意面對民進黨在台南市的這些弊案，這一點是他對林俊憲滿欽佩的。 謝龍介表示，他也鼓勵林俊憲再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，失敗了，繼續爭取台南鄉親的認同，像他一樣，最後一定能攻頂成功。 媒體追問，總統賴清德是否會幫明顯較不支持的陳亭妃站台？謝龍介表示，會站台，但到時候各位看看，賴清德拉起陳亭妃手的時候是怎麼樣的笑容。 另就綠營公布的初選民調中，陳亭妃、林俊憲對決謝新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 100
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 513
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 162
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 146
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 67
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 118
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 130
陳亭妃若出局誰得利？他揭謝龍介知道票在哪
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選結果將於今（15）日稍後出爐，民進黨立委陳亭妃、林俊憲誰會出線備受關注。對此，前立委郭正亮認為，如果陳亭妃輸掉初選，她的鐵票支持者可能不會去投票，而陳亭妃和...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 52
拒背書伊朗王儲！川普質疑巴勒維難獲民心 情報揭美軍攻擊「進入倒數」
在白宮橢圓形辦公室的最新專訪中，美國總統川普對伊朗未來的政局走向投下了震撼彈。儘管伊朗國內反政府示威已演變成數十年來最慘烈的流血衝突，但川普在談及流亡美國的伊朗末代王儲禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）時，語氣顯得格外謹慎且語帶保留。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 8
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大
規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 49
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 47
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 11
快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出
2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業，將對決國民黨的參選人王育敏。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈
藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 24
黃國昌結束訪美！ 驚爆1.25兆特別預算並非都是對美軍購
民眾黨主席黃國昌結束72小時旋風式赴美行程，今天（14日）清晨返抵國門，上午9點30分在民眾黨中央黨部召開記者會，透露1.25兆特別預算其實「並非全都是對美軍購」；也證實對美關稅談判基本上已經談妥，但中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 9
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
鄭麗君昨晚赴美再磋商 卓榮泰：盼取得有意義進展
台美關稅談判，進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%。行政院台美經貿工作小組今天表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，昨天（14日）晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，此行有四項談判目標，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 593
黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉
即時中心／温芸萱報導民眾黨主席黃國昌訪美返台後召開記者會，宣稱美方能理解其反對1.25兆元「國防特別預算條例」的立場，並稱民眾黨不接受政院版軍購案。對此，美國在台協會（AIT）也回應，美方的一貫立場，便是支持台灣強化防衛與嚇阻能力，並歡迎賴清德總統提出1.25兆特別防衛預算，強調符合《台灣關係法》及歷屆美國政府對台承諾。民視 ・ 2 小時前 ・ 11