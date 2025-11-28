徐斯儉接國防部副部長 張競：國防部成政治資源再生中心？

現任國防部軍政副部長柏鴻輝將於12月1日卸任，總統府今（28）日發布新聞由徐斯儉接任。對此，中華戰略學會資深研究員張競表示，國防部對於誰當副部長其實不會太在意，倒是外界可以思考的是，國防部是否被當成收容政治廢品廢料的資源再生中心了。

賴清德今年 「漢光41號」演習期間 視導海軍操演，徐斯儉(圖左三)也穿著迷彩服陪同。(圖/總統府)

總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統已正式任命徐斯儉博士出任國防部軍政副部長。徐斯儉為美國哥倫比亞大學政治學博士，現任國安會諮詢委員，歷任外交部政務次長、國安會副祕書長。郭雅慧說，總統期望借重徐斯儉在國安與國際事務上深厚的專業背景與實務經驗，襄助部長顧立雄為我國國防的革新與強化注入全新動能。

廣告 廣告

郭雅慧指出，徐斯儉任職外交部次長期間，曾兼任國防安全研究院董事；擔任國安會副祕書長與諮詢委員期間，積極協助國防部推動與國際友盟的各項軍事交流與合作計畫，曾多次率團參與台、美之間的重要對話，並實際參與多項關鍵會議，與美方政軍界人士互動密切且熟稔。

(圖/全動署)

張競今天在臉書貼文寫道，國防部是個部落，要幹啥事或是這事能否推得動？一切都是看頭目臉色！這是多年養成的組織文化所致；所以換個二頭目，其實大家都不會太在意。

張競指出，要派誰來幹二頭目，其實就看重慶南路那邊老大的一句話。就算是《台灣全民安全指引》手冊的封面圖案，最下面一排最左邊的兩位「阿M與阿G」出任，其實都不是問題；畢竟大頭目沒有換。

(圖/中天新聞)

張競表示，而且新派的二頭目，看來也不是會誤闖這個兵部叢林的老白兔，算算在官場也闖蕩好多年，穿梭於武林、浮沉於江湖，翻滾於紅塵也算有些歲月，所以聳個肩、打個哈欠，實在沒啥驚艷的！

張競認為，至於這個二頭目是大家搶成一團的橄欖球，還是被拍過來推回去的乒乓球，甚至是被踢來踢去的足球，這個是見仁見智。但就國防部來說，被當成收容政治廢品廢料資源再生中心，可能性有多高？大家也可以思考一下。

張競嘲諷，綠營也就這幾張牌可以打，大家也就多擔待些吧！

延伸閱讀

謝長廷：很難理解說高市早苗言論干涉台灣 講這話「惡毒」

川普要求高市早苗勿「挑釁」北京？日媒曝光20分鐘通話細節

川普建議高市勿就台灣問題挑釁北京？日官房長官：沒這回事