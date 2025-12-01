徐斯儉接文人軍政副部長 國安官員曝考量：熟稔安全外交「對美歐需他在現場」
賴清德總統11月27日才宣布推動1.2兆國防特別預算，正值海鯤號第4度出海浮航測試時，當天也發布海軍司令唐華也調任國防大學校長，隔天11/28也發布，由前國安會副秘書長徐斯儉接任國防部軍政副部長，這一連串的軍事與安全重要人事佈局動作，同時發生，外界不免猜測是否有關聯，國安官員日前說明，並沒有外界想像「綁在一起」的情況。國安官員也說明，徐斯儉擔任過5年多的國安會副秘書長，先前也擔任2年的外交部次長，在國際安全外交經驗深厚，尤其現在對美與對歐洲「正需要他在現場」，因為台灣「不能關起門來做」，一定要大家共同合作，保障台海區域安全。
海軍二級上將唐華於2023年5月1日接任海軍司令，在海軍2年7個月的時間後，在國防部11/27發布，經賴清德總統核定，於2025年12月1日起調任國防大學校長，並由蔣正國接任海軍司令並晉升二級上將。而這一天剛好是海軍與台船公司推動「潛艦國造」（IDS）首艘原型艦海鯤潛艦歷經4個月未出海的再次海測，這天上午也是賴清德總統召開國安高層會議，會後召開「守護民主台灣國安行動方案」，宣布推動新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算，強化國防韌性。
而且才隔天11/28，總統府又宣布軍政副部長將由現任國安會諮詢委員徐斯儉接任，現任副部長柏鴻輝將轉任國防安全研究院副董事長兼副執行長，這麼多國安決策，還有國安、軍方高層人士異動都在這48小時內完成部署，令外界相當好奇，從去年520就職以來，賴清德總統這些重大決策是否都綁在一起，是否要因應外部重大挑戰，例如中共把2027當作一個節點，因為此一急迫性才造成這樣軍事調整的一個壓力？
對此疑問，一位國安官員說，「倒是沒有啦！」他解釋，相對來講，安全部門或包括軍方在內，相對來講是穩定的。 因為軍方將領差不多到了一個時間，然後去進行調整，因為畢竟軍中的人事是有期別，也本來就一定要在幾年內有哪些歷練等要求，反而是照著既有不管是年班、期別，或者是需要的歷練做統合考量，因此跟因應外界挑戰，倒是沒有捆綁在一起。
國安官員也指出，過去這幾年到目前為止，其實一個很特別的狀況是，過去這幾年包括從蔡前總統時代，到現在賴總統時代，其實跟軍方或是以國安會跟軍方而言，其實關係是一直是非常緊密的，這種緊密關係是甚至是因為這樣累積多年下來。
國安官員表示，比方說軍方與國安會等人員，他們長期都是可能一陣子就是必須要跟總統一起開會，大家去各自去參與各種研討等，這比起過去的任何階段都還要多、還要綿密，以至於彼此間的熟悉度是非常高。
國安官員強調，這種高熟悉度也就變成是後來即便國防部長顧立雄是文人，但其實他也經過國安會秘書長職務與歷練。而且是這群人本來就平常都是一起在開會，一起在討論，然後一起在處理包括跟國際友盟的相關的交流與合作。
因此，對於外界一開始對於文人部長批評會「如何如何」，國安官員認為，「其實相對看起來是一個適應而穩定的，而且其實到目前為止，看起來都還是正面好評為主，因此沒有外界想定的情境。」
包括像即將在12月1日接任國防部軍政副部長的現任國安會諮詢委員徐斯儉，國安官員坦言曾聽到外界一個說法指「徐斯儉才當幾個月的諮委」，其實這是完全沒有搞清楚狀況，「你知道他來國安會多久了嗎？」國安官員反問。事實上，徐斯儉在今年9月1日轉任國安會諮詢委員之前，就已經擔任副秘書長長達5年又1個月。
國安官員指出，而且徐斯儉2018年7月開始擔任外交部次長的時候，其實都在做一些安全外交，包括國際的安全外交，其實非常深入、有經驗。而且過去以來包括國防、包括跟美方跟歐方的互動關係，剛好是此時此刻台灣最需要的。現在不管是國防的項目或是安全本身的項目等這每一塊，現在台灣都沒有辦法自己關在門裡面，「我們只處理自己台灣的，這都不可能，一定都是大家一塊，而剛好這一塊，要借重他去做、在現場。」
