徐斯儉接見義國會訪團 盼深化雙邊合作

[Newtalk新聞] 立法院程序委員會 6 日在藍白人數優勢下，第六度封殺國防特別預算。對此，政治評論員吳靜怡今（9）日質疑，藍營以陳水扁時代國防預算被退回 69 次為先例，試圖淡化爭議。然而，當時國際與區域結構與今日截然不同，台海尚未進入準衝突常態，反觀國民黨主席鄭麗文高調宣示 2026 年上半年赴北京，藍白又反覆卡關國防特別預算，此舉正是削弱台灣自我防衛能力，放大北京的戰略籌碼，讓她質疑「國防預算像是鄭麗文見習近平的籌碼？」 吳靜怡指出，藍營試圖以「歷史先例」淡化爭議，聲稱過去陳水扁執政時期，國防預算也曾被退回多達69次，如今不過是重演歷史，6次也只是個位數！企圖要更加強擋國防預算的合理性，「但這種說法，不只是錯誤類比，更是刻意忽略時代背景已徹底改變的政治卸責。」 她說明，陳水扁時期的 69 次退案，發生在 20 多年前，當時的國際與區域結構與今日截然不同，最重要的就是中國尚未完成軍力現代化，台海並沒有進入現在的準衝突常態，美中也尚未全面戰略對抗，當時的台灣仍在防衛轉型初期。 吳靜怡強調，現今的台灣，面對的是中國對台軍演高度常態化，幾乎每天都有灰色地帶行動、認知戰，並且同步採取各

新頭殼