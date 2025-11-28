徐斯儉接軍政副部長 媒體人：燮龍鬥在國防部闢戰場？

總統府發言人郭雅慧28日表示，賴清德總統正式任命國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。對此，資深媒體人樊啓明質疑，「燮、龍之鬥在國防部另闢戰場？！」

總統府發言人郭雅慧指出，徐斯儉為美國哥倫比亞大學政治學博士，現任國安會諮詢委員，歷任外交部政務次長（2018 年至 2020 年）、國家安全會議副秘書長（ 2020 年至 2025），任內表現傑出，歷練豐富完整。總統府期許徐斯儉上任後，持續發揮其國際視野與戰略長才，襄助顧立雄落實各項強化國防目標，深化友盟關係，確保國家安全。

對於賴清德總統正式任命國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長一事，資深媒體人樊啓明28日在臉書質疑，「燮、龍之鬥 在國防部另闢戰場？！」依國防二法軍政副部長由文職擔任並沒有問題，例如扁馬時代的林中斌、康寧祥、楊念祖等人，也有外交系統出身的軍政副部長，像是張良任與夏立言。

樊啓明指出，軍政副部長被視為是總統在國防部的監軍，另外還有重要功能，就是負責與美溝通的第二軌。

樊啓明直言，徐斯儉之前傳出要接駐美代表卻喊停，外界解讀是吳釗燮國安系統與林佳龍外交系統的較勁。如今徐斯儉另闢蹊徑轉往國防部，由於接下來賴政府對外最重要工作就是對美軍購，國安系統這波卡位有戰略考量。

