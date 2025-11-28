徐斯儉接軍政副部長 王鴻薇傻眼：搞到高層全都非國防專業

總統府發言人郭雅慧今天（28日）宣布，總統賴清德已正式任命徐斯儉出任國防部軍政副部長，盼借重徐斯儉在國安與國際事務上深厚的專業背景與實務經驗，襄助國防部長顧立雄為我國國防的革新與強化注入全新動能。國民黨立委王鴻薇不禁表示，搞到高層全都非國防專業，是在怕軍人看到軍購內容簽不下去嗎？

王鴻薇今(28日)在臉書粉專表示，外交出身的徐斯儉去接國防部軍政副部長。搞到高層全都非國防專業，是在怕軍人看到軍購內容簽不下去嗎？

王鴻薇接著表示，明年1.25兆天文數字的軍事採購，既然要整軍備武，部長和副部長都非軍人出身，這軍購到底是外交目的？還是軍事目的？

網友留言表示，「外行領導內行真恐怖」、「扯到爆」、「水很深的⋯」、「嘿嘿嘿！不能說明白」、「麻煩王立委妳用力用心的弄清楚，不要讓外行的亂搞」、「又是一個非專業跨行」、「乾脆學習澤倫斯基找一個導演去當國防部長好了」、「加油，嚴格審查，保住我們的家產」。

也有網友表示，「開玩笑吧？」 、「竹篙接菜刀？如此不重視專業，國力恐怕只會不斷大退步」 、「這叫不懂產業鏈，非專業一條龍，綠能你不能」 、「請陳永康委員組一個小組，審400億美元的軍購案、好好評估做給老美看！」

