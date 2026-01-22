徐斯儉：台灣國防 關乎印太和平穩定

國防部副部長徐斯儉22日表示，高達99.95％國防預算沒辦法動支，這會影響國軍戰備，希望國防預算能趕快付委。（姚志平攝）

美國在台協會（AIT）處長谷立言22日重申支持賴清德總統提出的1.25兆元軍購特別預算，強調「自由不是免費的」，友盟要自力自助，美才提供協助。國防部副部長徐斯儉表示，谷立言說得非常對，台灣的國防不僅擔負保護自己家園責任，也是整個印太區域和平穩定不可或缺的一環，無論是特別條例還是公務預算，都希望能趕快付委審查。

徐斯儉昨列席立法院就總預算的黨團協商，表示國防部115年度總預算共5614億元，排除人員維持費後，不能支用、受影響約780億元，占預算21％。但目前動支新興預算的提案，國防部只有4000萬元「調整生育補助」被列入，僅占780億元0.05％，仍有99.95％預算無法動支。

徐斯儉強調，尚不得動支預算中，不只影響到戰備，還影響所有戰鬥人員的安全，包括增購海馬士飛彈、魚叉飛彈、幻象戰機零組件等，及標槍飛彈、刺針飛彈等項目，更重要的是戰鬥人員的個裝，頭盔防彈板背心等等。

徐斯儉說，這些都是當兵子弟必要的安全防護，「這裡面有哪些不重要？有哪些可以等？」徐強調，國防部希望國防年度預算能夠趕快付委，也願意在立院監督下謹慎編列相關預算。

此外，對谷立言發言力挺軍購特別預算，徐斯儉感謝美國政府對編列1.25兆特別條例的支持。他強調，台灣的國防不僅擔負著保護自己家園的責任，也是整個印太區域和平穩定不可或缺的一環，無論是保護自己或與友盟國家一起維持和平穩定，國防都是必要的，希望公務預算、特別條例都能夠趕快付委、趕快審查。