徐斯儉：國防預算與特別條例 盼盡速付委

記者王子昌、陳彥陵／臺北報導

國防部副部長徐斯儉昨日表示，115年度國防部公務預算審查延宕，影響多項關鍵裝備採購進程，盼盡速付委並完成審查。此外，海軍司令部說明7月1日將編成濱海作戰指揮部，「海鯤軍艦」也將於完成整備後實施潛航測試。空軍司令部則指出，待天候狀況正常時，將進行失聯F-16V戰機黑盒子打撈作業。

4層面受影響 780億預算無法動支

國防部昨日召開例行記者會，並針對媒體提問國防部預算、海軍戰備及空軍失聯F-16V戰機黑盒子打撈進度等進行說明。國防部指出，預算受影響4層面，第1項包括海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統等嚇阻戰力約200億元；第2項計有標槍、刺針飛彈籌補等約415億元不對稱戰力建置；第3項為保護戰鬥人員部分，將影響F-16型機後續訓練、14天擴編動員等約88億元；第4項則為照顧官兵層面，計有調增基層部隊定額業務費、營舍修繕等約43億元。

廣告 廣告

此外，徐副部長出席立院協商預算會前受訪時指出，預算討論項目目前僅有調整生育補助每胎10萬元一案，且該預算僅編列4000萬元，占780億元的0.05%，相當於99.95%的預算無法動支。整體來說，115年度國防部公務預算編列總額為5614億元，若排除人員維持費後，因預算未付委而無法支用的金額約為780億元，占整體預算比例逾五分之一，影響層面相當重大；他感謝美國政府支持我國編列1.25兆元特別條例，盼預算能盡速付委並完成審查，共同維護區域安全與和平穩定。

濱海作戰指揮部 7月1日編成

另有關海軍濱海作戰指揮部編成及「海鯤軍艦」測試進度，海軍司令部參謀長邱俊榮中將指出，規劃將納編海鋒大隊、飛彈快艇部隊、海洋監偵指揮部等單位，於7月1日編成濱海作戰指揮部，提升反制敵兩棲登陸的重層截擊能力，另「海鯤軍艦」日前已展開潛航測試前作業準備，在達成安全條件後，即會召開評估會議，決定後續潛航準備工作。

此外，針對失聯F-16V戰機的黑盒子打撈作業規劃，空軍司令部督察長江義誠少將說明，現已完成相關船隻、打撈機具整備與黑盒子的精準定位，深度約在海面下2500公尺處，已尋求國外打撈公司支援，待天候狀況符合作業標準，即會啟動打撈作業。

國防部副部長徐斯儉昨日表示，115年度國防部公務預算審查延宕，影響多項關鍵裝備採購進程，盼盡速付委並完成審查。（記者陳彥陵攝）