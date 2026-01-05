徐斯儉：當前敵情嚴峻 建軍備戰刻不容緩

記者陳彥陵／臺北報導

國防部副部長徐斯儉昨日表示，國家安全有賴堅實的國防力量來保障，面對當前敵情嚴峻，建軍備戰刻不容緩，籲請加速中央政府總預算案審查，使國防施政推動順遂。另外界關切美國對委內瑞拉所採取軍事行動之影響，徐副部長回應，國軍對於各種突發狀況都有假設並演練，已有所準備。

立法院財政委員會昨日邀請行政院主計總處、財政部、國防部等相關部會，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告。主計總處主計長陳淑姿報告時提及，國防部及海洋委員會之裝備、訓練等預算審議未過，將對國家安全造成影響；徐副部長則強調，國防預算是向國際社會傳遞自我防衛決心，以及向敵人展現嚇阻戰力之重要戰略訊號，若審查延宕，恐對國軍戰力建構與整體國家安全造成影響。

廣告 廣告

徐副部長指出，115年度國防部歲出預算編列約5614億元，較前一年增加875億元，但因總預算尚未完成審查，約有780億元預算受影響，影響層面廣泛，包含裝備籌獲、修護及油料彈藥足額補充等。

徐副部長進一步說明，預算延宕將影響多項關鍵武器裝備與戰力建構項目；其中，在嚇阻戰力部分，包含「遠程精準火力打擊系統」等案總計200億元。

另建構不對稱戰力方面，若未獲足額預算，受影響計「標槍飛彈籌補」、「刺針飛彈籌補」及「戰術數據鏈路暨聯戰指管系統」等415億元；保護戰鬥人員的層面，透過提高人員作戰持續力，維持武器裝備運作，以鞏固部隊戰力，預算不足將影響「戰鬥個裝」、「F-16型機後續訓練」、「5.56公厘步槍鋼心彈」、「推動14天擴編動員」及「軍事教育訓練」等88億元。

徐副部長表示，除籌獲先進武器裝備，國防部積極完善官兵權益及優化服役環境，若未獲足額預算，將影響「調增各部隊基本維持定額業務費」、「調高生育補助至每胎10萬元」及「生活營舍修繕」等43億元。

籲速審預算 推動國防施政

徐副部長強調，國防施政具高度時效性與技術競爭性，當敵情威脅不斷提升，就必須運用新增計畫引進新科技，以強化建軍備戰能力；然受限於預算法規限制，只能沿用上年度的框架，無法因應最新敵情威脅及作戰環境。籲請盡速審查預算，讓國防施政在預算挹注下加速推動，提升整體防衛戰力。

此外，媒體關切美國對委內瑞拉採取軍事行動之影響，徐副部長回應，國軍依據突發狀況處置規定，對於各種突發狀況都有假設並實施演練；此次年度預算與嚇阻敵軍、保護國軍及照顧官兵都有相關。徐副部長備詢時也提到，美方裝備精良程度與委內瑞拉從俄羅斯及中國大陸獲得武器的水準，在此次行動展現無遺；關鍵是維修保障的能量，更凸顯武器裝備必須持續維修與更新的重要性，「敵人在進步，我們也必須要進步」。

徐副部長赴立法院實施「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」專案報告，籲請立法院加速審查。（記者陳彥陵攝）