徐斯儉︰陸2027具奪台攻印太能力

國防部副部長徐斯儉。（本報資料照片）

美國戰爭部報告稱共軍2027年可能具備攻台取勝能力，美方也頻頻呼籲立院支持國防預算，但仍無進展。對此，新任國防部副部長徐斯儉24日表示，現在中共威脅的不只台灣，而是擴大至整個印太第一島鏈，他對國防預算未排入立法院會議程表示遺憾，強調無論年度預算還是特別預算，都反映台灣自我防衛決心。

針對美方對大陸軍事發展的評估報告，徐斯儉昨日赴立院備詢總預算時表示，中共不僅在2027年前要具備攻台的能力，還將具備攻擊印太地區，也就是第一島鏈所有美軍基地的能力；此外，對岸也發展長程導彈，在1500到2000海浬之間的ICBM，也就是洲際導彈的攻擊能力。

他強調，現在面臨威脅的不只是台灣，而是整個第一島鏈以及美國的盟友在內，所以台灣也有責任來維護整個印太的和平與穩定。

此外，針對國防特別預算再度被藍白在立院程序委員會封殺，徐斯儉表示覺得很遺憾。他進一步說明，國軍的建軍備戰都是因應敵情威脅來計畫，而中共對台威脅與日俱增，截至今年10月為止，中共機艦進入我方應變區的統計數字，是前2年平均數的2倍，威脅愈來愈嚴重。

徐斯儉指出，不管是年度預算或特別預算，其實都反映台灣自我防衛的決心，還有我方對於區域維持和平穩定的責任，所以通過國防預算迫在眉睫，尤其1.25兆元規模的特別預算都是針對我方不對稱戰力的發展，還有如實訓練及全社會防衛韌性計畫，呼籲立法院各黨派委員能讓預算排進院會議程，國防部非常願意在立院的監督下，謹慎地編列預算，也願意接受各黨派的監督。