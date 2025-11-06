徐新洋原本排斥進演藝圈 「背後原因」焦曼婷好羨慕
焦曼婷、徐新洋最近搭檔主持《Yahoo星二代很忙內》，分享與星爸的互動。徐新洋參興低調，本來對目前工作不感興趣，做了三年幕後，基於「有錢」才踏上幕前之路，而真正讓他不想從事演藝工作的原因，卻引起焦曼婷的一頓羨慕，讓徐新洋當場翻白眼。
徐新洋對演藝圈興致缺缺，最大原因為狗仔，常被拍的他直言：「這是讓我完全不想當藝人的一點。」後來因為收到製作人「助理主持一集五千元」的邀約，才踏上演藝路。沒想到此話一出，立刻引起焦曼婷竟羨慕：「好羨慕喔！因為你太紅，我都沒有被拍過。」讓徐新洋大翻白眼，「不是紅，他們都拍我違停，就是想拍你犯罪或者犯錯的瞬間。」
雖然揹著星二代光環，但徐新洋看得開，甚至自曝接通告是與財運連動，徐新洋說：「通常我接很多通告的時候，代表我那時候股票不太好。」反觀焦曼婷則超在意外界眼光，還會狂刷網友留言，唐綺陽立刻勸她說：「妳稍微有點矯枉過正，不要因為網友說什麼，而失去了自我，這樣很可惜，所以少看為妙！」
焦曼婷透露，爸爸焦恩俊對於她進演藝圈主持，多少有些擔心女兒不敢做自己，有時候都會不經意叮嚀，主持的時候應該要再多問一些比較深層的問題，注意鏡頭在哪裡等小細節。
身為唐老師的座上賓，當然不能錯過詢問未來運勢的機會！熱愛投資的徐新洋好奇詢問「何時能利用投資理財致富？」唐綺陽笑說：「每一個人的財都是老天爺給的，有時候你越放鬆，反而運氣越好一點，但如果講運的話，比較明顯的是2027年，那時候有什麼機會都好好把握。」徐新洋立刻苦笑認證的說：「我越在意反而越睡不著，我一睡不著就是股票跌太多。」
焦曼婷則好奇自己從演戲到主持，多元發展是否正確？唐綺陽鼓勵她應該往自己有的興趣去發展：「妳是一個想做第一名的人，如果沒有辦法做到第一名，要很快的把它放下，不要浪費時間在妳沒有那麼容易有成就感，或者是妳不能控制的事情，自媒體是一個不錯的選項。」更透露焦曼婷不只能當幕前，也可以在幕後當推手，她一聽超興奮笑說：「我有底氣回去跟爸爸說！可以堅持下去，不要再開玩笑叫我去賣雞排養活自己了！」
