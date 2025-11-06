徐新洋因「股票暴跌睡不著」 唐綺陽開示「致富關鍵」

焦曼婷徐新洋非常認真的聽唐老師為自己剖析問題。Yahoo唐綺陽談星私廚提供

《Yahoo星二代很忙內》主持搭檔焦曼婷與徐新洋一同上《Yahoo唐綺陽談星私廚》分享心事。徐新洋坦言自己其實個性低調，不太喜歡幕前工作，本來幕後做了3年，直到某天製作人直接開出助理主持一集多5,000元的條件，基於有錢賺才踏上幕前，但真正讓他不想做演藝工作的原因是「狗仔」，徐新洋說：「我常常被狗仔拍，這是讓我完全不想當藝人的一點。」此話一出，焦曼婷竟語帶羨慕：「好羨慕喔！因為你太紅，我都沒有被拍過。」讓徐新洋立刻翻白眼：「不是紅，他們都拍我違停，就是想拍你犯罪或者犯錯的瞬間。」

徐新洋自曝接通告「與財運連動」，他說：「通常我接很多通告的時候，代表我那時候股票不太好。」反觀焦曼婷則超在意外界眼光，還會狂刷網友留言，唐綺陽立刻勸她說：「妳稍微有點矯枉過正，不要因為網友說什麼，而失去了自我，這樣很可惜，所以少看為妙！」兩人主持的表現，兩位爸爸反應也大不同，徐乃麟覺得錄影的苦都不算苦，以前錄綜藝更辛苦；焦恩俊則是一邊替女兒開心能做自己、一邊擔心她會不敢做自己，焦曼婷透露，爸爸都會不經意間叮嚀她，主持的時候應該要再多問一些比較深層的問題、注意鏡頭在哪裡等小細節。

焦曼婷（左起）、徐新洋接下《Yahoo星二代很忙內》第二季主持棒。Yahoo唐綺陽談星私廚提供

身為唐老師的座上賓，當然不能錯過詢問未來運勢的機會！熱愛投資的徐新洋好奇詢問「何時能利用投資理財致富？」唐綺陽笑說：「每一個人的財都是老天爺給的，有時候你越放鬆，反而運氣越好一點，但如果講運的話，比較明顯的是2027年，那時候有什麼機會都好好把握。」徐新洋立刻苦笑認證說：「我越在意反而越睡不著，我一睡不著就是股票跌太多。」



