徐新洋為5000元棄當藏鏡人 焦曼婷心酸羨慕被跟拍

《Yahoo星二代很忙內》主持搭檔徐新洋、焦曼婷上《Yahoo唐綺陽談星私廚》分享星二代甘苦，他自認個性低調，坦言不太喜歡幕前工作，本來幕後做了3年，直到某天製作人直接開出助理主持1集多5千的條件，才讓他踏上幕前。

但真正讓徐新洋不想做演藝工作的原因是「狗仔」，「我常常被狗仔拍，這是讓我完全不想當藝人的一點」。焦曼婷卻說：「好羨慕喔！因為你太紅，我都沒有被拍過。」讓他秒翻白眼：「不是紅，他們都拍我違停，就是想拍你犯罪或者犯錯的瞬間。」

不過徐新洋也看得開，自曝接通告是與財運連動，「通常我接很多通告的時候，代表我那時候股票不太好」。反觀焦曼婷則超在意外界眼光，還會狂刷網友留言，唐綺陽勸她：「妳稍微有點矯枉過正，不要因為網友說什麼，而失去了自我，這樣很可惜，所以少看為妙。」

而對2人的主持表現，星爸反應也大不同，徐乃麟覺得錄影的苦都不算苦，以前錄綜藝更辛苦；焦恩俊則是一邊替女兒開心能做自己、一邊擔心她會不敢做自己，焦曼婷透露，爸爸都會叮嚀她主持時應該再多問一些比較深層的問題、注意鏡頭在哪裡等小細節。

熱愛投資的徐新洋好奇未來運勢，「何時能利用投資理財致富」？唐綺陽笑說：「每1個人的財都是老天爺給的，有時候你越放鬆，反而運氣越好一點，但如果講運的話，比較明顯的是2027年，那時候有什麼機會都好好把握。」他一聽苦笑說：「我越在意反而越睡不著，我一睡不著就是股票跌太多。」

焦曼婷則好奇自己從演戲到主持，多元發展是否正確？唐綺陽鼓勵她：「妳是1個想做第1名的人，如果沒有辦法做到第1名，要很快的把它放下，不要浪費時間在妳沒有那麼容易有成就感或者是妳不能控制的事情，自媒體是一個不錯的選項。」更透露她不只能當幕前，也可以在幕後當推手，她一聽超興奮笑說：「我有底氣回去跟爸爸說！可以堅持下去，不要再開玩笑叫我去賣雞排養活自己了。」

