徐新洋認不想進演藝圈！ 被狗仔跟「拍到怕」大吐苦水：都拍我違停
四季線上／陳軒泓 報導
藝人焦曼婷、徐新洋在唐綺陽節目中分享星二代心事，徐新洋坦言自己個性低調，本來幕後做了三年，直到某天製作人開出助理主持一集多五千的條件，基於有錢賺才踏上幕前，但真正讓他不想做演藝工作的原因是「狗仔」，他還提到不是因為紅才被拍，「他們都拍我違停，就是想拍你犯罪或者犯錯的瞬間」；焦曼婷則是在意外界眼光，還會狂刷網友留言，唐綺陽立刻勸她說：「妳稍微有點矯枉過正，不要因為網友說什麼，而失去了自我，這樣很可惜，所以少看為妙！」
兩人主持的表現，兩位爸爸反應也大不同，徐乃麟覺得錄影的苦都不算苦，以前錄綜藝更辛苦；焦恩俊則是一邊替女兒開心能做自己、一邊擔心她會不敢做自己，焦曼婷透露，爸爸都會不經意間叮嚀她，主持的時候應該要再多問一些比較深層的問題、注意鏡頭在哪裡等小細節。
熱愛投資的徐新洋好奇向唐綺陽詢問「何時能利用投資理財致富？」，唐綺陽笑說：「每一個人的財都是老天爺給的，有時候你越放鬆，反而運氣越好一點，但如果講運的話，比較明顯的是2027年，那時候有什麼機會都好好把握。」徐新洋立刻苦笑認證的說：「我越在意反而越睡不著，我一睡不著就是股票跌太多。」
焦曼婷好奇自己從演戲到主持，多元發展是否正確？唐綺陽則鼓勵她應該往自己有的興趣去發展，也建議她自媒體是一個不錯的選項，唐綺陽更透露焦曼婷不只能當幕前，也可以在幕後當推手，她一聽超興奮笑說：「我有底氣回去跟爸爸說！可以堅持下去，不要再開玩笑叫我去賣雞排養活自己了！」
