徐新洋超強天份獲《夜市王》金鐘職人盛讚「想收他為徒」反觀余祥銓作品慘遭評價「像被雷炸過」？超稀有職業「食物造型師」開箱！全台不到30人的神秘工作｜Yahoo星二代很忙內
余祥銓、徐新洋向超神秘的高薪工作發起挑戰！他們在Yahoo《星二代很忙內》中接下一日「食物造型師」任務，向真正的職人濕濕拜師學藝，要幫食物拍出完美寫真。令人意外的是，徐新洋對這份職業頗具天賦，過程中深受師傅肯定，還不停邀請他來當徒弟。
在全台不到30人的行業中，食物造型師講求耐心和溝通能力。濕濕憑藉著獨特技藝，還曾任《夜市王》美術設計，並入圍第60屆金鐘獎。她先考余祥銓和徐新洋組裝甜點食玩，測試他們的美感和細心程度。看似簡單的PK卻立刻分出高下，余祥銓的成品被濕濕評為「像被雷炸過一樣」，連徐新洋都補刀說他擺盤的空間感完全不行。反觀徐新洋的成品完全複製示意圖，超強記憶力令余祥銓自嘆弗如。
接著他們開始挑戰組合真正的食物，第一關製作漢堡，PK獲勝的徐新洋優先挑選食材，他打算運用相同的策略，靠模仿濕濕的作品，複製出一份漢堡。余祥銓則是因為平時會下廚，對自己胸有成竹，但很快就被濕濕「提醒」，先前挑戰一日鐵板燒師傅時忘記加鹽巴。
果然才剛開始，粗手粗腳的余祥銓就被濕濕連續示警，讓余祥銓哀號好難，甚至說出「有點想放棄」。在濕濕放水協助下，余祥銓勉強重拾信心，但最後成品外觀仍被他捏到變型，讓他無奈說「我的漢堡好醜」、「我自己都覺得沒救了」。此時工作人員竟脫口而出「新洋的比較漂亮」，果然最後濕濕師傅把票投給徐新洋，而全場統計投給余祥銓只有一票，讓余祥銓忍不住怨嘆：「自信心有點被打擊到。」
他們第二關挑戰製作仿真飲料，要利用醬油與氣泡水調製出可樂、紅茶和綠茶。余祥銓和徐新洋在調色上不分軒輊，濕濕師傅追加請他們製作假冰塊，在得知一顆成本1、2元的假冰塊可以賣到250元，徐新洋直說比主持好賺，跟余祥銓瞬間想來做假冰塊兼差。但余祥銓還是認為食物造型師不好做，只有徐新洋因為有耐心又細心，所以覺得好玩。沒想到余祥銓製作的冰塊略勝一籌，順利拿下仿真飲料戰的勝利。
最後濕濕請出業主，正式委託余祥銓和徐新洋製作拌麵和涼麵，要把他們的成品照片放在菜單上。雖然對拌麵和涼麵都不陌生，但面對食材該怎麼處理才「看起來美味」，余祥銓和徐新洋顯得有些手足無措，沒多久就向濕濕求救。濕濕一邊出手相助，一邊搖頭說：「看來這場的薪水都是我領的。」
雖然他們表現生澀，但徐新洋屢次注意到食材呈現的細節，獲得濕濕稱讚：「你好適合來工作喔！」而在這之前她已經多次邀請徐新洋「平時可以來當徒弟」、「可以發你當助理」，展現出對徐新洋的高度肯定，讓余祥銓忍不住鬧脾氣大喊：「那我不用做啦！」
因為食物造型師是用工時計價，很快業主就開始關心製作進度，包括攝影師也投來關心的眼神。最終在攝影鏡頭呈現下，余祥銓一看就知道自己的涼麵輸給徐新洋的拌麵，他認為是雙方食材原本就有差異，徐新洋則是自評90分，對於成品能放上菜單相當有信心。果然業主選擇徐新洋的拌麵勝出，發給他商案薪資，驚人的數字令他直呼：「很高耶！真的假的啊？」至於實際數字是多少？就在Yahoo《星二代很忙內》第二季第10集中揭曉。
Yahoo《星二代很忙內》每週二下午1點在《星二代很忙內》Yahoo TV頻道與《星二代很忙內》官方YouTube頻道播出，並於每週五晚間9點在緯來綜合台電視頻道、晚間10點在緯來綜合台YouTube頻道跟播。
