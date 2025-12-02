徐新洋釘槍誤射「險貫穿手掌」 鹿希派一旁嚇到大叫

鹿希派與徐新洋在《Yahoo星二代很忙內》中面臨越來越艱困的工作挑戰，兩人這次化身一日裝修工人。為了體恤裝修需要大量體力，製作單位特地找來同樣是星二代的好友胡釋安助陣。胡釋安信心滿滿表示，自己大學時期曾修過木工課，果然一上工就給鹿希派與徐新洋「下馬威」，原本需要兩人合力搬運的厚重木板，他竟能獨自扛起，驚人體力讓鹿希派看傻眼。

胡釋安助陣《Yahoo星二代很忙內》（圖／Yahoo星二代很忙內）

正式上工前，三人先練習釘槍操作，個性差異從此處一覽無遺。鹿希派與徐新洋如老手般動作俐落，胡釋安則顯得謹慎保守，他說：「安全為優先，我就是一個新人，以不要受傷為主。」話才說完，徐新洋就因瞄不準讓釘子亂飛，鹿希派嚇得大喊：「新洋！你的釘子飛出來了！」胡釋安聞言立刻往後退三步。徐新洋倒是老神在在，還笑說自己應該流血了；好在脫下手套後發現只是輕微擦傷：「第一次拿釘槍，還好有手套，不然可能就會釘進去。」

第二關裁切木頭時，胡釋安更是緊張，隔著鏡頭都能看出他的戒慎恐懼：「我擔心沒有操作好，可能噴掉，或者沒有注意到什麼讓手刮到。」他坦言看到徐新洋練習切木頭時，因未依照師傅指示將機器收回，木頭險些彈開，那瞬間確實有些害怕。

徐新洋釘槍誤射險「灌進手裡」（圖／Yahoo星二代很忙內）

不過後半段工序就沒有複雜的機械操作，改為依靠體力與細心的木材貼皮與批土。三人的性格再次展現：鹿希派走豪爽路線；徐新洋成為體力擔當，一個人就塗了四分之三面牆；胡釋安則細心、緩慢，成品還被師傅稱讚品質相對好。

經過一天的工地洗禮，胡釋安總結說：「我有聽新洋跟我說很累，實際來體驗看看，真的是名不虛傳。」鹿希派則從中得到不同體悟，聯想到自己餐廳經營，他說：「開餐廳每一天都是錢在跑，所以過去要裝修最好同一天把所有工班全部叫來，原來這對師傅們來講是心很累的，因為彼此間會互相干擾。沒有到現場體驗過，真的不會發現這些實際職場細節。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導