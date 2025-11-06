徐新洋鬆口「被狗仔跟拍到怕」 焦恩俊女焦曼婷竟喊：好羨慕
【緯來新聞網】星二代走進演藝圈，看似光鮮，背後卻充滿壓力，《Yahoo星二代很忙內》主持搭檔焦曼婷與徐新洋連袂上《Yahoo唐綺陽談星私廚》分享心事。徐新洋坦言自己其實個性低調，不太喜歡幕前工作，本來幕後做了三年，直到某天製作人直接開出助理主持一集多五千的條件，基於有錢賺才踏上幕前，但真正讓他不想做演藝工作的原因是「狗仔」，徐新洋說：「我常常被狗仔拍，這是讓我完全不想當藝人的一點。」此話一出，焦曼婷竟語帶羨慕：「好羨慕喔！因為你太紅，我都沒有被拍過。」讓徐新洋立刻翻白眼：「不是紅，他們都拍我違停，就是想拍你犯罪或者犯錯的瞬間。」
徐新洋、焦曼婷連袂上唐綺陽節目。（圖／Yahoo唐綺陽談星私廚提供）
雖然揹著星二代光環，但徐新洋看得開，甚至自曝接通告是與財運連動，徐新洋說：「通常我接很多通告的時候，代表我那時候股票不太好。」反觀焦曼婷則超在意外界眼光，還會狂刷網友留言，唐綺陽立刻勸她說：「妳稍微有點矯枉過正，不要因為網友說什麼，而失去了自我，這樣很可惜，所以少看為妙！」兩人主持的表現，兩位爸爸反應也大不同，徐乃麟覺得錄影的苦都不算苦，以前錄綜藝更辛苦；焦恩俊則是一邊替女兒開心能做自己、一邊擔心她會不敢做自己，焦曼婷透露，爸爸都會不經意間叮嚀她，主持的時候應該要再多問一些比較深層的問題、注意鏡頭在哪裡等小細節。
身為唐老師的座上賓，當然不能錯過詢問未來運勢的機會！熱愛投資的徐新洋好奇詢問「何時能利用投資理財致富？」唐綺陽笑說：「每一個人的財都是老天爺給的，有時候你越放鬆，反而運氣越好一點，但如果講運的話，比較明顯的是2027年，那時候有什麼機會都好好把握。」徐新洋立刻苦笑認證的說：「我越在意反而越睡不著，我一睡不著就是股票跌太多。」
焦曼婷則好奇自己從演戲到主持，多元發展是否正確？唐綺陽則鼓勵她應該往自己有的興趣去發展，唐綺陽說：「妳是一個想做第一名的人，如果沒有辦法做到第一名，要很快的把它放下，不要浪費時間在妳沒有那麼容易有成就感，或者是妳不能控制的事情，自媒體是一個不錯的選項。」唐綺陽更透露焦曼婷不只能當幕前，也可以在幕後當推手，她一聽超興奮笑說：「我有底氣回去跟爸爸說！可以堅持下去，不要再開玩笑叫我去賣雞排養活自己了！」
《Yahoo唐綺陽談星私廚》每週四下午1點YAHOO首頁播出，每週五晚點8點在緯來綜合台播出。
