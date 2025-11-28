徐旭東首度缺席遠東耶誕點燈 兒子徐國安：康復中，不用擔心

2025遠東集團耶誕點燈儀式，台北市長蔣萬安（左）、遠東集團創新長徐國安（左二）等合影。廖瑞祥攝



遠東集團今（11/28）舉行一年一度的耶誕點燈活動，集團董事長徐旭東因健康因素首度缺席，由遠東集團創新部創新長、徐旭東兒子徐國安首次挑大樑，與台北市長蔣萬安共同出席。對於徐旭東的健康狀況，徐國安強調「不用擔心」，目前正在康復中。

2025遠東集團耶誕點燈儀式。廖瑞祥攝

每年耶誕前夕，遠東集團都會在遠企中心敦南廣場舉行點燈儀式，徐旭東也都親自出席，不過今年中股東會後，徐就傳出健康有狀況未再公開露面，就連往年都會參加的遠東SOGO百貨11月週年慶前誓師大會也沒到，如今更首度缺席集團點燈，引起外界憂慮。

廣告 廣告

對此，徐國安表示徐旭東的健康狀況不需要擔心，目前正在康復中且逐日恢復，但完全復原還需要一段時間。

2025遠東集團耶誕點燈儀式。廖瑞祥攝

至於明年景氣展望，徐國安說，主要風險是美國期中選舉，可能影響全球市場，但集團有清晰與堅定的因應計畫，絕對沒有問題。

2025遠東集團耶誕點燈儀式，台北市長蔣萬安（左）、遠東集團創新長徐國安（右）致詞。廖瑞祥攝

更多太報報導

台肥董事又有新變化! 公司重訊: 吳音寧「本人婉拒」續任法人董事

美股休市+數據延期！新台幣貶回31.4字頭 單月重貶逾6角、月線連二黑

快訊／今年GDP飆至7.37%創15年新高 主計總處上調明年至3.54％