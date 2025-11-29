即時中心／温芸萱報導

民眾黨新住民委員會主委中配徐春鶯因涉詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》，遭新北地院羈押禁見。對此，政治評論員吳靜怡今（29）日指出，徐春鶯並非民眾黨唯一個案，而是台灣政黨落入「紅色蜘蛛網」的證據鏈之一，並質疑柯文哲究竟是「被染紅、被養紅，還是想紅」。她強調，徐春鶯涉及受中方指示、資助，並可能與中國統戰系統核心「民革」相關。

徐春鶯因涉嫌詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》，前日遭新北地院裁定羈押禁見。政壇震盪之際，政治評論員吳靜怡今日在臉書發文，徐春鶯並不是民眾黨唯一的個案，更是台灣政黨落入「紅色蜘蛛網」證據鏈的一部分。她質疑民眾黨前主席柯文哲「到底是被染紅、被養紅，還是只是想紅？」。

快新聞／徐春鶯不是唯一個案！吳靜怡：柯文哲到底是被染紅、養紅還是想紅？

政治評論員吳靜怡。（圖／民視新聞資料照）

吳靜怡表示，媒體揭露徐春鶯遭收押禁見，罪名並非一般常見的政治資助，而是涉及「受中方指示、受中方資助」，並替柯文哲、黃珊珊站台。更重要的是，檢調掌握的「中方」來源，可能指向中國統戰系統核心組織「民革」（中國國民黨革命委員會），只是檢調並未正面回應。她強調，徐春鶯遭收押，是反滲透法上路五年來最具「系統性證據」的案例。

接著，她指出，徐春鶯的角色，也不是單純替民眾黨站台的新住民，而是與中國統戰部、民革系統、兩岸婚姻統戰網絡「高度重疊的節點」。徐春鶯所牽出的問題，更進一步指向民眾黨領袖柯文哲：柯文哲為何會想把徐春鶯放入不分區名單？究竟是被染紅、被養紅，還是為了聲量「想紅」？

同時，吳靜怡也點出，早在馬治薇收中資案時，就已經出現民眾黨的第一個「統戰金流風暴」。馬治薇被指接受中國大陸地區資助美元及虛擬貨幣，並回傳國安單位名片與「中央各機關國會聯絡名冊」等資料，而她「絕非民眾黨唯一的一個」。如今徐春鶯案揭露的，是一張以「新住民、兩岸婚姻、台灣政黨」為主軸的紅色蜘蛛網。

吳靜怡分析，這張網路的運作模式，往往以新住民團體作為第一層關係，再利用兩岸婚姻家庭網絡，透過情感與社會面向滲透，並將統戰活動包裝成「回娘家、回家」等交流活動，以提升合法性。最終，滲透會進入政黨與選舉現場，利用「代表新住民」的身分替民眾黨總統參選人站台，而這些布局甚至可能影響立法院相關法案，達成終極政治目標。

隨後，她引用國際研究機構調查指出，中國對外影響策略已從過去「影響民意」，轉向更深層的「滲透第三勢力與新興政黨」，而台灣更被視為最明顯的試驗場。透過公開與隱蔽並行的手段，中國意圖削弱台灣內部凝聚力、干涉政治進程，並推進統一議程。

最後，吳靜怡強調，台灣過去談「統戰」常停留在抽象，有了徐春鶯案後，已經是具體組織、具體人物與具體行為。她提醒，不論政治人物是被染紅、被養紅，或只是想紅，都可能讓政黨踏入中國統戰的節奏；而真正需要警戒的，不只是誰被滲透，而是台灣民主制度是否能抵抗一張又一張的紅色蜘蛛網。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

