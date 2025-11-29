徐春鶯不是唯一個案！吳靜怡：柯文哲到底是被染紅、養紅還是想紅？
即時中心／温芸萱報導
民眾黨新住民委員會主委中配徐春鶯因涉詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》，遭新北地院羈押禁見。對此，政治評論員吳靜怡今（29）日指出，徐春鶯並非民眾黨唯一個案，而是台灣政黨落入「紅色蜘蛛網」的證據鏈之一，並質疑柯文哲究竟是「被染紅、被養紅，還是想紅」。她強調，徐春鶯涉及受中方指示、資助，並可能與中國統戰系統核心「民革」相關。
徐春鶯因涉嫌詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》，前日遭新北地院裁定羈押禁見。政壇震盪之際，政治評論員吳靜怡今日在臉書發文，徐春鶯並不是民眾黨唯一的個案，更是台灣政黨落入「紅色蜘蛛網」證據鏈的一部分。她質疑民眾黨前主席柯文哲「到底是被染紅、被養紅，還是只是想紅？」。
政治評論員吳靜怡。（圖／民視新聞資料照）
吳靜怡表示，媒體揭露徐春鶯遭收押禁見，罪名並非一般常見的政治資助，而是涉及「受中方指示、受中方資助」，並替柯文哲、黃珊珊站台。更重要的是，檢調掌握的「中方」來源，可能指向中國統戰系統核心組織「民革」（中國國民黨革命委員會），只是檢調並未正面回應。她強調，徐春鶯遭收押，是反滲透法上路五年來最具「系統性證據」的案例。
接著，她指出，徐春鶯的角色，也不是單純替民眾黨站台的新住民，而是與中國統戰部、民革系統、兩岸婚姻統戰網絡「高度重疊的節點」。徐春鶯所牽出的問題，更進一步指向民眾黨領袖柯文哲：柯文哲為何會想把徐春鶯放入不分區名單？究竟是被染紅、被養紅，還是為了聲量「想紅」？
同時，吳靜怡也點出，早在馬治薇收中資案時，就已經出現民眾黨的第一個「統戰金流風暴」。馬治薇被指接受中國大陸地區資助美元及虛擬貨幣，並回傳國安單位名片與「中央各機關國會聯絡名冊」等資料，而她「絕非民眾黨唯一的一個」。如今徐春鶯案揭露的，是一張以「新住民、兩岸婚姻、台灣政黨」為主軸的紅色蜘蛛網。
吳靜怡分析，這張網路的運作模式，往往以新住民團體作為第一層關係，再利用兩岸婚姻家庭網絡，透過情感與社會面向滲透，並將統戰活動包裝成「回娘家、回家」等交流活動，以提升合法性。最終，滲透會進入政黨與選舉現場，利用「代表新住民」的身分替民眾黨總統參選人站台，而這些布局甚至可能影響立法院相關法案，達成終極政治目標。
隨後，她引用國際研究機構調查指出，中國對外影響策略已從過去「影響民意」，轉向更深層的「滲透第三勢力與新興政黨」，而台灣更被視為最明顯的試驗場。透過公開與隱蔽並行的手段，中國意圖削弱台灣內部凝聚力、干涉政治進程，並推進統一議程。
最後，吳靜怡強調，台灣過去談「統戰」常停留在抽象，有了徐春鶯案後，已經是具體組織、具體人物與具體行為。她提醒，不論政治人物是被染紅、被養紅，或只是想紅，都可能讓政黨踏入中國統戰的節奏；而真正需要警戒的，不只是誰被滲透，而是台灣民主制度是否能抵抗一張又一張的紅色蜘蛛網。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／徐春鶯不是唯一個案！吳靜怡：柯文哲到底是被染紅、養紅還是想紅？
更多民視新聞報導
中南部注意！今日空氣品質達「橘色警報」 霧霾、境外汙染物南侵
宏福苑大火心碎一幕 印籍移工罹難「捨身護3月嬰」
天琴颱風、熱帶性低壓TD-31恐併流！專家曝颱風路徑、影響
其他人也在看
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 2 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 21 小時前
許瑋甯誓詞甜曝4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜。太報 ・ 10 小時前
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
黃國昌拋棄民眾黨？他揭背後盤算：心裡很氣
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪25日受訪時向現任主席黃國昌致謝，表示「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」，也預告柯文哲12月底後，將與小草、民眾黨公職有更多互動機會，相關進展...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光
熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 23 小時前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 18 小時前