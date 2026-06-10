徐春鶯免戴電子腳環生變！科控中心「缺貨」法院急改裁定 新北地檢出手了

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中配徐春鶯被羈押超過半年，昨（6/9）交保離開新北地院。李政龍攝



中配徐春鶯涉受中共資助、指示替民眾黨柯文哲、黃珊珊等人助選，被訴《反滲透法》，前後遭羈押逾半年，新北地院昨裁定交保200萬並配戴電子腳環、個案手機，竟出現「缺貨」窘況，合議庭只得臨時變更，改為每周到派出所報到3次防逃。新北地檢署查詢發現，科控中心昨天雖缺少腳環、手機現貨，但仍有「電子手環」，且目前也緊急調度補足，因而提抗告拚重新裁定。

新北地院昨天針對徐春鶯案辯論終結，合議庭宣布8/11宣判後，審判長樊季康旋即接著召開羈押庭，評議後准徐春鶯交保200萬、限制住居及限制出境出海，但為防逃命她須戴電子腳環、搭配每天早晚用手機向科控中心報到。合議庭下令她須經法院同意才能離開雙北市。

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徐春鶯女兒卜啓正旋即帶200萬現金救母，詎料辦妥交保手續後，法院聯絡廠商前來裝設電子監控設備，竟出現缺貨情況。合議庭考量後緊急變更裁定，新裁定維持原本的條件，但拉掉電子監控，改命徐春鶯定期於每週一、三、五上午8點至12點之間，須前往限制住居的轄區派出所各報到一次。法院警告徐春鶯，如有違反上述應遵守事項，法院可以逕行拘提，並再執行羈押。

徐春鶯曾公開秀出我國護照及身分證，檢方仍認定她受統戰指令。資料照。陳品佑攝

新北地檢今天表示，經向高檢署科技監控中心確認，該中心的電子腳鐐及監控手機，昨天雖有庫存不足情形，但已經儘速調度補足，而且該中心也有電子手環可供替代使用。檢方表示，法院准予交保但沒有科技監控，裁定不盡妥適，今天已提出抗告。

有意思的是，昨天新北院中午裁定徐春鶯交保後，因「缺貨」問題，被迫變更裁定免除電子監控，但反觀台北地院昨天下午召開立委高金素梅心腹張俊傑接押庭，訊後諭知1000萬元重金交保、配戴「電子手環」，張俊傑乖乖戴上電子手環後離開法院。

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