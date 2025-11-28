徐春鶯受中共資助幫站台？黃珊珊：未審先判、亂槍打鳥做政治操作

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，昨（27）日因涉及反滲透法及詐欺等相關案件，遭裁定羈押禁見，但相關事由，傳出是2022年直轄市長選舉期間，替時任台北市長參選人、現民眾黨立委黃珊珊站台、造勢。黃珊珊今天受訪時被問及此事，黃珊珊說，相關事證還沒完全明確揭露，看到想透過媒體未審先判，這樣嚴厲指控要拿出具體證據，不能這樣隨便亂槍打鳥做政治操作，重點還是在於，任何人沒有被定罪之前都是無罪推定，在去年到今年，相關司法的程序已經看過太多所謂的押人取供或者是羅織罪名，不希望再發生在這些更無辜的民眾的身上。

黃珊珊。（圖／民眾之聲）

黃珊珊今天出席民眾黨團記者會，受訪時被問到徐春鶯相關議題，黃珊珊說，昨天看到這個新聞的時候，她跟大家一樣震驚，因為徐春鶯是民眾黨的新住民委員會主任委員，這也是一個政黨很重要的職位，而昨天披露的相關的內容，其實不是很明確，事證沒有完全明確的揭露，看到的是想透過媒體未審先判，包括所謂的受指示、受資助。

黃珊珊說，對他們來說，徐春鶯在新住民團體，本來就是一個對新住民服務非常非常周到的團體，而且非常久了，其實社會公益做的很多，而她們當時在台北市政府就非常重視新住民的權益，所以有成立新住民委員會，對於新住民的服務，她們認為說徐春鶯長期投入社會公益。

黃珊珊表示，在選舉的時候，徐願意支持她、支持柯文哲，這是她們爭取各界的支持，這是每一個選舉人都應該做，而且他們重視新住民的權益，所以就這個部分，這是一個非常嚴厲的指控，指控徐接受指示、受人資助，這需要拿出具體的證據，不能這樣子隨便亂槍打鳥做政治的操作，任何人沒有被定罪之前都是無罪推定，在去年到今年，相關司法的程序，已經看過太多所謂的押人取供或者是羅織罪名，不希望再發生在這些更無辜的民眾的身上，當然希望每個人都有正當的法律權益，徐也有權利依法捍衛自己的權益。



