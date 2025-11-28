徐春鶯受中國資助幫站台? 黃珊珊:勿亂槍打鳥

政治中心／綜合報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉嫌詐欺、違反銀行法及反滲透法等，遭新北地院裁准羈押禁見，而過往徐春鶯就曾替柯文哲及黃珊珊站台，遭質疑是受中國指示，今天黃珊珊回應，要檢調拿出具體證據，別亂槍打鳥進行政治操作。

活動主持人：「我們新住民代表，也是未來即將成為民眾黨，擔任民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，徐春鶯理事長。」

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，多次和柯文哲及黃珊珊同台，甚至在2023年她還一度被列入不分區立委名單，沒想到27號突然遭裁定羈押禁見，檢方質疑徐春鶯涉嫌違法反滲透法，接受中國指示，替特定候選人站台。

立委（民眾）黃珊珊：「她願意支持我，支持柯文哲主席，這是我覺得我們爭取各界的支持，這是我們每一個候選人都應該做的，所以就這個部分，這是一個非常嚴厲的指控，說她接受指示、受人資助，這需要拿出具體的證據，也就是說不能這樣隨便亂槍打鳥，做政治的操作。」





民眾黨反批是政治操作，但徐春鶯被起訴罪名不光反滲透法，還有涉嫌經營地下匯兌，幫中配進行台幣兌換，金額超過千萬元，以及用不實文件，向銀行詐貸兩千多萬元，但身為立院黨團主任陳智菡，反倒在臉書點名總統賴清德，要不要直接詔告天下，你的國安紅線就是不准支持在野政黨，乾脆點名下一個要查的就是柯文哲。

民眾黨團主任陳智菡：「民進黨現在從立委到助理，各個都自命為大法官嗎，可以這樣子未審先判嗎，人家現在是在這個司法，甚至在審理都還沒有審理，他們竟然就可以這樣未審先判，給人家扣罪名。」





立委（民）吳思瑤：「只要在台灣違反任何一個法律，不管是任何人任何國籍，任何黨籍都應當接受司法調查，黃珊珊也好柯文哲也罷，收受了徐春鷹來轉介中方選舉協力，這絕對有非常高的違法問題。」

民眾黨從黃國昌的凱思國際有無接受中資挹注，到徐春鷹事件，黨內似乎都紅色鏈結有高度連結，就等檢調一一查明。

