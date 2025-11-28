徐春鶯受中國資助幫站台？ 黃珊珊：勿亂槍打鳥

政治中心／綜合報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉嫌詐欺、違反銀行法及反滲透法等，遭新北地院裁准羈押禁見，而過往徐春鶯就曾替柯文哲及黃珊珊站台，遭質疑是受中國指示及金援，今天黃珊珊回應，要檢調拿出具體證據，別亂槍打鳥進行政治操作。

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯（2018）：「偉大領袖毛主席。」

綁上紅領巾和姊妹歌頌毛澤東歌曲，她就是民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，曾多次和柯文哲及黃珊珊同台，如今遭新北地檢羈押獲准，檢方質疑她在2022年至2024年期間，涉嫌接受中國指示及資金，替特定候選人站台。

立委（民眾）黃珊珊：「她願意支持我，支持柯文哲主席，這是我覺得我們爭取各界的支持，這是我們每一個候選人都應該做的，所以就這個部分，這是一個非常嚴厲的指控，說她接受指示、受人之助，這需要拿出具體的證據，也就是說不能這樣隨便亂槍打鳥，做政治的操作。」

立委（民）吳思瑤：「黃珊珊也好柯文哲也罷，收受了徐春鶯來轉介中方選舉協力，這絕對有非常高的違法問題。」

徐春鶯的違法行為，不光反滲透法，還有涉嫌經營地下匯兌，幫助中配兌換台幣，及用不實文件，向銀行詐貸兩千多萬元，2023年10月傳出民眾黨有意讓徐春鶯列入不分區立委，因為中配及共產背景鬧得沸沸揚揚，同年11月，媒體就披露，黃珊珊還為此傳LINE給柯文哲表示，要不要我找國台辦聊聊，一切似乎有跡可循。





前民眾黨主席柯文哲（2023.11.07）：「她（徐春鶯）連共青團都沒當過，進入司法程序都還沒有，你評論什麼東西。」

政治評論員吳靜怡：「怎麼偏偏柯文哲從2022年到2024年，都會遇到最會洗東西的專家，她（徐春鶯）有行動鏈，所有指揮鏈、金流鏈、行動鏈，產生的一個紅色，所謂相關的介選網絡。」

如今黨內從柯文哲、黃珊珊到徐春鶯事件，似乎都和紅色鏈結有高度連結，民眾黨和境外勢力的千絲萬縷，有待檢方一一釐清。

