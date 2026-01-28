徐春鶯延押禁見2個月 吳靜怡：柯文哲黃國昌怎不喊清清白白、衝新北檢

記者李鴻典／台北報導

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯2年前民眾黨前主席柯文哲原有意將她列入民眾黨不分區立委名單，引起不小爭議。徐春鶯疑似收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，涉犯反滲透法及商業詐欺、銀行法等，新北地方法院裁定將她延長羈押禁見2月。政治評論員吳靜怡今（28）天說，不是最會喊司法不公？民眾黨幹部徐春鶯涉反滲透法被延押，柯文哲、黃國昌怎麼不喊清清白白、衝新北檢？

吳靜怡說，不是最會喊司法不公？民眾黨幹部徐春鶯涉反滲透法被延押，柯文哲、黃國昌怎麼不喊清清白白、衝新北檢？

吳靜怡說，新北地檢署依法向法院聲請，並獲准延長羈押禁見徐春鶯兩個月，整個民眾黨卻異常安靜，是在害怕什麼？

廣告 廣告

吳靜怡指出，「陸配依照原定計畫進行，讓她充分曝光，看她有沒有能耐打贏，反正我們備胎先準備好。」柯文哲在總統競選期間傳訊息給黃珊珊，「她」指的應該就是徐春鶯，而柯文哲至今並沒有說明陸配計畫到底是怎麼樣的計畫？跟徐春鶯滲透組織相關的行為有沒有關係？

吳靜怡質疑，徐春鶯反滲透法案涉及至柯文哲、黃珊珊，全案時間縱身從2022年地方選舉到2024年總統大選，從站台、宣傳到金流、地下匯兌與詐貸，整起案件的嚴重性，早已超出一般政治攻防，徐春鶯是不是民眾黨紅色滲透的切入口？

這次是一個標準的國安與反滲透案件，吳靜怡分析，法院同意延押，代表檢方提出的理由，已經說服法官，案件仍在擴大、證據仍在整理、上游與共犯關係尚未釐清，存在高度串證與滅證風險，更關鍵的是，徐春鶯案所牽涉的，並不只是個人行為，而是是否存在受中國指示或資助，實際介入台灣選舉政治的問題。

吳靜怡也提到，從電視台記者林宸佑的案子就不難明白，被吸收的軍人多數有財務問題，而林宸佑居中涉及處理金流分配；徐春鶯涉及地下匯兌、詐貸也是涉嫌利用人頭將中方資金透過非正式金流方式進入台灣，而金流的後端是否運用在政治活動或是間諜行動，羈押禁見延長恐怕涉及共犯或上游尚未到案。

吳靜怡還說，白色是最容易髒的顏色，只是沒想到，據報導，徐春鶯從國民黨轉到民眾黨之後就開始執行其滲透工作而被跟監，到底是民眾黨內部有問題，還是民眾黨特別好被滲透？

吳靜怡還說，黃國昌是黨主席，至今徐春鶯並沒有做任何黨紀處分，背後到底是誰罩著她！原來在民眾黨講柯文哲假老二民調要被開除黨籍，涉嫌反滲透法是黨的紅色勛章！

更多三立新聞網報導

黃國昌酸陸委會淪側翼！他看傻「什麼人不好選」：不要臉最大

民眾黨遭紅色滲透？她開嗆柯文哲、黃珊珊：徐春鶯不是個案

徐春鶯涉反滲透法藍白竟批賴清德！國台辦幫腔：堅決反對羅織罪名

傻眼！曾聘徐春鶯當委員…蔣萬安忘了稱「應該是前市府」 扯民進黨雙標

