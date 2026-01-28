徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜

▲由於中配徐春鶯的羈押期限將屆滿，新北地檢署日前向法院聲請延長羈押禁見2個月獲准。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 曾被民眾黨前主席柯文哲相中、擬列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前一度引爆政壇爭議，她疑收受對岸資金，介入總統及縣市長選舉，涉嫌觸犯《反滲透法》及商業詐欺、銀行法等罪，新北地方法院裁定延長羈押禁見2個月。對此，政治評論員吳靜怡質疑，整個民眾黨異常安靜，是在害怕什麼？

吳靜怡今（28）日在臉書發文狠酸，新北地檢署依法向法院聲請，並獲准延長羈押禁見徐春鶯2個月，不是最會喊司法不公？柯文哲、黃國昌怎麼不喊清清白白、衝新北檢？她提到，柯文哲在總統競選期間，曾傳訊息給黃珊珊說：「中配依照原定計畫進行，讓她充分曝光，看她有沒有能耐打贏，反正我們備胎先準備好。」其中的「她」指的應該就是徐春鶯。

廣告 廣告

吳靜怡續指，不過柯文哲至今並沒有說明中配計畫到底是怎麼樣的計畫？跟徐春鶯滲透組織相關的行為有沒有關係？徐春鶯《反滲透法》案涉及至柯文哲、黃珊珊，全案時間縱身從2022年地方選舉、到2024年總統大選；從站台、宣傳到金流、地下匯兌與詐貸，整起案件的嚴重性，早已超出一般政治攻防，徐春鶯是不是民眾黨紅色滲透的切入口？

吳靜怡表示，這次是一個標準的國安與反滲透案件，法院同意延押，代表檢方提出的理由，已經說服法官，案件仍在擴大、證據仍在整理、上游與共犯關係尚未釐清，存在高度串證與滅證風險；更關鍵的是，徐春鶯案所牽涉的，並不只是個人行為，而是是否存在受中國指示或資助，實際介入台灣選舉政治的問題。

吳靜怡指出，從中天記者林宸佑的案子就不難明白，被吸收的軍人多數有財務問題，而林宸佑居中涉及處理金流分配；徐春鶯涉及地下匯兌、詐貸也是涉嫌利用人頭將中方資金透過非正式金流方式進入台灣，而金流的後端是否運用在政治活動或是間諜行動，羈押禁見延長恐怕涉及共犯或上游尚未到案。

「白色是最容易髒的顏色。」吳靜怡直言，只是沒想到，據報導，徐春鶯從國民黨轉到民眾黨之後就開始執行其滲透工作而被跟監，到底是民眾黨內部有問題，還是民眾黨特別好被滲透？黃國昌是黨主席，至今徐春鶯並沒有做任何黨紀處分，背後到底是誰罩著她？原來在民眾黨講柯文哲假老二民調要被開除黨籍，涉嫌反滲透法是黨的紅色勛章！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鄭麗君真的急了？一個動作被看穿 媒體人揭變數：還選得下去嗎

一句「台灣101」燒成公關災難！蔣萬安神吐槽11字 秒酸爆卓榮泰

被抓包！黃國昌軍購條例「悄刪這1處」 她傻眼：給中共留後門