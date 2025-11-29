政治中心／綜合報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉入反滲透法，有平面媒體報導，背後勢力可能包含中共的衛星黨"民革"。民進黨議員簡舒培比較，當年馬治薇參選用中資火速遭黨內切割，反觀徐春鶯卻被護航，質疑背後中資到底多大咖才讓民眾黨如此害怕？對此黃國昌表示，兩個情況完全不同，但對案件毫無所知。





徐春鶯捲反滲透法未被民眾黨切割 綠議員：背後中資勢力多大？

民眾黨主席黃國昌從日本返台後首場公開行程 並未成功見到多位親台大咖他表示不可惜（圖／民視新聞）

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌，返台首場公開行程，現身黨內論壇。這趟訪日行，他自評收穫滿滿，但多位親台大咖見不成，只跟高市早苗的辦公桌拍張大合照，挨酸「和家具進行了深度靈魂對話」。

民眾黨主席黃國昌：「沒有見到（麻生太郎、小池百合子）會不會覺得很可惜，不會啊，因為其實日本幾個主要的政黨，重要的負責跟青年相關的事務，我們都已經進行了深度的交流了，那日華懇的會談，古屋先生也親自接待。」

黃國昌人在國外，黨內卻失火，新住民委員會主委徐春鶯捲入反滲透法，27日遭收押禁見。檢方認定徐春鶯在2022年，涉嫌受滲透來源指示，替競選總統的柯文哲和選台北市長的黃珊珊站台。

桃園市議員于北辰：「有沒有資金的捐助？如果有這個錢又是中資呢？那連候選人都麻煩欸。」

徐春鶯捲反滲透法未被民眾黨切割 綠議員：背後中資勢力多大？

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉犯反滲透法 遭檢方羈押禁見（圖／資料畫面）





傳出資金就來自在中國簡稱為「民革」的中國國民黨革命委員會，這並非國民黨分支，而是中國共產黨所謂的衛星黨，通常依附在所在國主要政黨之下，存在於威權統治國家，雖然檢方並未證實，但遭收押是事實。政治評論員吳靜怡更質疑，當初民眾黨將徐春鶯納入不分區，究竟是被染紅、養紅還是想紅？還有人對照之前馬治薇參選收中資立刻開除，為何雙標？

民眾黨主席黃國昌：「她們兩個的情況完全不一樣，馬治薇的部分，是早就被開除黨籍了，徐春鶯的部分，我們目前台灣民眾黨，相關的訊息毫無所知，柯文哲主席總統大選的活動，沒有一場是徐春鶯辦的。」

台北市議員（民）簡舒培：「之前馬治薇涉及收受紅錢的時候，民眾黨是立即切割，資助徐春鶯的中國資金，到底是多大咖？民眾黨居然這麼害怕，必須要站出來護航徐春鶯。」

徐春鶯捲反滲透法未被民眾黨切割 綠議員：背後中資勢力多大？

民進黨台北市議員簡舒培質疑徐春鶯背後中資勢力到底多大咖讓民眾黨急著護航（圖／民視新聞）

民眾黨幹部涉入反滲透法，是否有隱藏的中資黑手，牽扯國安底線，自然得好好徹查。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：徐春鶯捲反滲透法未被民眾黨切割 綠議員：背後中資勢力多大？

更多民視新聞報導

揭國昌訪日四處碰壁緣由！益贍：「她」出走斷了白營人脈！

黃國昌爆遭日政客拒見！「孤單1人坐候機室」全被拍

黃國昌竟打臉藍營？反對總統赴國會報告 竟嗆：自己開記者會就好

