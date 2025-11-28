徐春鶯收錢助選？ 黃珊珊駁：嚴厲指控需有具體證據

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯因涉及從事兩岸地下匯兌、向銀行詐貸，及收取大陸資金為民眾黨台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢，遭檢方以涉嫌違反《反滲透法》、詐欺等4項罪嫌聲請羈押禁見獲准；黃珊珊28日說明，檢方所提的嚴厲指控必需有具體證據，不能隨便亂槍打鳥做政治操作。(黃敬文攝)

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯因涉及從事兩岸地下匯兌、向銀行詐貸，及收取大陸資金為民眾黨台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢，遭檢方以涉嫌違反《反滲透法》、詐欺等4項罪嫌發動搜索約談，27日更聲請羈押禁見獲准；黃珊珊28日親上火線說明，檢方所提的嚴厲指控必需有具體證據，不能隨便亂槍打鳥做政治操作。

黃珊珊今日對此回應，昨天看到這新聞時，自己跟大家一樣震驚，因為徐春鶯是民眾黨的新住民委員會主委，但昨天所披露的相關內容其實不是很明確，在事證沒有明確揭露之後，看到的是想透過媒體未審先判，包括「所謂的受指示受資助」。

她指出，徐春鶯所在的新住民團體，本來就是一個對新住民服務非常周到的團體，她其實對社會公益做得很多，因此當時過去柯文哲主政台北市政府期間便非常重視新住民的權益，因此成立新住民委員會。

黃珊珊提到，民眾黨在選舉時，徐春鶯代表自己個人願意支持她、支持前主席柯文哲，而每一個候選人本來應該要爭取各界的支持，所以這部分是非常嚴厲的指控，說徐春鶯接受指示受人資助，這需要拿出具體的證據，不能隨便亂槍打鳥、做政治的操作，在任何人沒有被定罪之前都是無罪推定。

她強調，在去年到今年相關司法的程序，已經看過太多所謂的「押人取供或羅織罪名」，黨團不希望再發生在更無辜的民眾身上，所以當然希望每個人都有正當的法律權益，還有依法捍衛自己的權益。

針對徐春鶯也遭指控涉及詐騙；民眾黨立院黨團主任陳智菡也表示，民眾黨絕對不挺詐騙，挺的是正當的法律程序，但民進黨現在從立委到助理「各個都自命為大法官嗎？可以這樣子未審先判嗎？」人，現在司法甚至連審理都還沒有審理，竟然就可以這樣未審先判，給人扣罪名。

她痛批，有多少證據就說多少話，現在看到的是檢調用各種的組合拳來影射這個人犯罪，但是又拿不出明確的證明，最清楚的就是幫柯文哲造勢，「現在在台灣幫特定的柯文哲、幫特定的政黨的候選人造勢等於犯罪嫌疑，然後就等同於犯罪了嗎？」。

陳智菡強調，台灣是民主的國家，希望台灣還有正當的法律程序，千萬不要未審先判、千萬不要用犯罪嫌疑等同於犯罪確定這樣的未審先判，侵害當事人的權益，不希望有任何的政治力介入到司法當中。

