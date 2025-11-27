徐春鶯案周軒列5點「事情大條」 網酸：起訴書比當選證書多

政治中心／徐詩詠報導



在2024總統大選時，一度有機會被民眾黨列為不分區立委候選人、民眾黨新住民委員會主委、具有「中配」身分的徐春鶯，因捲入「天擎生技公司吸金案」遭檢方聲押禁見獲准。對此，政治工作者周軒便列出檢方新聞稿中的5項關鍵，直言「事情很大條」。

針對徐春鶯案，周軒在臉書撰文指出：「事情很大條了。台灣民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，今天遭新北地方法院裁准羈押禁見。依照新北地檢署的新聞稿，徐春鶯涉犯的罪名包括：『1. 銀行法第 125 條第 1 項。2. 刑法第 216 條、第 215 條行使業務上登載不實文書3. 刑法第 339 條第 1 項詐欺取財。4. 反滲透法第 4 條第1 項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持。5. 反滲透法第 9 條滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢。』」

周軒質疑徐春鶯遭羈押，民眾黨應該出面說明原因。（圖／民視新聞資料照）

周軒進一步說明，在徐春鶯涉犯反滲透法的部分，白話文就是：台灣民眾黨新住民委員會主委涉嫌接受境外敵對勢力的指示，替特定總統或直轄市長候選人助選，甚至提供資助。他呼籲台灣民眾黨應該出面說明，為何自家黨職人員會涉及相關罪行，甚至先前還曾考慮提名她進入不分區立委名單。最後他也酸民眾黨與其支持者「不要再喊政治迫害了」，並說：「我知道你們一定會喊的。」不少網友也留言揶揄：「趕快修法就沒事了」、「又要被定調政治迫害了！」、「這不開除黨籍說不過去吧」、「應該已經是起訴書比當選證書還多的政黨了吧」。

民眾黨聲明指出無從得知徐春鶯所涉案件的詳細理由，將密切關注後續發展。（圖／民視新聞資料照）

對於自家主委遭羈押，民眾黨發布3點聲明，指出：「第一、台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治的基石。基於『無罪推定』原則，在相關事證釐清之前，任何國民的合法權益與人身自由均應獲得保障。第二、針對徐春鶯遭收押一案，目前無從得知所涉案件的詳細理由，本黨將密切關注後續發展；第三、籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與『偵查不公開』原則，勿再重蹈恣意政治操作、不惜葬送司法公信力的覆轍。」





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

