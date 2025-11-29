徐春鶯案惡意連結柯文哲 民眾黨怒批：黨檢媒三位一體

民眾黨主席黃國昌痛批，賴清德總統親下指導棋，要惡意與前主席柯文哲做連結，司馬昭之心台灣人皆知。（黃敬文攝）

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯因涉及從事兩岸地下匯兌、向銀行詐貸，及收取大陸資金為民眾黨台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢，遭檢方以涉嫌違反《反滲透法》、詐欺等4項罪嫌發動搜索約談，27日更聲請羈押禁見獲准；民眾黨主席黃國昌痛批，賴清德總統親下指導棋，要惡意與前主席柯文哲做連結，司馬昭之心台灣人皆知。

由於先前以無黨籍參選的桃園市立委候選人、民眾黨籍的馬治薇也涉《反滲透法》遭判刑，針對是否會開除徐春鶯黨籍；黃國昌表示，她們兩人的情況啊完全不一樣，馬治薇的部分是早就被開除黨籍。

他指出，就徐春鶯的部分，目前民眾黨相關的訊息毫無所知，民眾黨沒有特殊的管道，還有檢方可以放話、可以洩露偵查不公開的秘密，在媒體上面刻意的配合炒作，再加上賴清德總統都親自下指導棋，下指導棋下的這麼明確，要惡意的連結前主席柯文哲的競選，司馬昭之心台灣人看的是非常的清楚。

黃國昌強調，2024年柯文哲主席競選的活動，沒有一場是徐春鶯辦的，結果現在檢方違反偵查不公開的原則，洩露特定的訊息給特定的媒體配合著炒作，黨檢媒三位一體果然是名不虛傳、讓人嘆為觀止，葬送的是台灣的法治，以及台灣人民對司法的信心。

