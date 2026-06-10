徐春鶯案腳鐶缺貨 高檢署：已調貨並預留使用

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（中央社記者劉世怡台北10日電）陸配徐春鶯涉反滲透法案件，新北地院昨諭知電子腳鐶監控，但因庫存不足改向警局報到。高檢署今天說，當下腳鐶不足，現已調貨並預留供徐案使用。另相同功能手鐶充足可供選擇。

台灣高檢署今天表示，新北地方法院聯繫時，北部電子腳鐶確實庫存不足，但電子手鐶則是充足。現已緊急從中南部調貨，並預留一組電子腳鐶及個案手機供徐案使用。

高檢署表示，電子腳鐶不足主因是民國114年起院檢大量使用科技設備監控系統，導致110年建置時採購的電子腳鐶數量不敷使用，目前正辦理增購100組電子腳鐶採購案流程中。

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另外，目前電子手鐶充足，且功能性亦與腳鐶相同，有任何破壞逃匿也會產生告警，可供院檢作科控的另外選擇。

全案緣於，陸配徐春鶯被控明知往來對象具中共統戰背景，仍持續匯報政情並受指示介入我國選舉，遭檢方起訴，新北地方法院昨天辯論終結，定8月11日宣判。

徐春鶯去年11月遭羈押禁見，新北地方法院昨天庭末裁定新台幣200萬元交保、限制住居及出境出海，未經同意不得離開台北市及新北市。法官諭知實施科技監控，但疑因高檢署科技設備監控中心無法提供電子腳鐶等情形，改裁定為每週一、三、五上午需前往轄區派出所報到。徐春鶯昨晚約6時辦保完成獲釋。（編輯：張銘坤）1150610