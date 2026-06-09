徐春鶯案辯論！檢轟「中共在地協力者」 揭「他」驚悚對話：準備糕餅等解放軍

中配徐春鶯被羈押超過半年，6/9交保離開新北地院時白髮叢生。李政龍攝



前民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯涉接受中共指示支持柯文哲和黃珊珊競選，被訴《反滲透法》，但她面對檢方掌握的綿密對話卻堅稱「閒聊」。新北地院今天辯論，檢方揭穿徐春鶯在對話裡不時交待「保密、低調、敏感」，共犯鍾錦明更揚言「準備糕餅等著解放軍…」。檢方說，雙方一連聊了好幾年，內容充斥政治布局、選舉等，還指示行動方針，「這不是聊天，是在匯報、請示。」

檢方查出，徐春鶯與中華兩岸婚姻協調促進會秘書長鍾錦明聽命中國國民黨革命委員會（民革）上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲，以及中共民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤。孫、楊指示兩人轉向支持柯文哲、黃珊珊參選總統及台北市長，徐春鶯更透過友人羅穎協助，在2024年10月間安排孫憲以「商務交流」名義來台。

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徐春鶯還涉嫌操作地下匯兌2875萬元，獲利25萬元，另透過羅穎以假在職資料替女兒卜啓正向合庫銀行詐貸2697萬元。檢方依反滲透法、詐貸、銀行法等罪名，起訴徐春鶯、鍾錦明、羅穎及卜啓正4人。

中配徐春鶯活躍於中配團體，參加母親節活動時曾和陸委會主委邱垂正坐在一起。資料照。廖瑞祥攝

對話「準備糕點等解放軍」

新北地院今天辯論，檢方砲火全開，直指徐春鶯、鍾錦明受到孫憲、楊文濤指示，才轉而支持民眾黨的柯文哲等人。

檢方透露，徐春鶯很清楚楊文濤和孫憲的業務內容涉及統戰，某次徐春鶯準備發新聞稿，還特地交代成員「照片切掉孫主任喔，因為太敏感」，她的對話顯示出「顧慮」，證明她很清楚對方的身分。

而鍾錦明更不遑多讓，他曾在對話裡讚嘆對方「統一的工作做成這樣子，有點訝異」，他曾對楊文濤表忠，在對話裡盛讚「準備糕餅等著解放軍…」、「您慢慢來，吃的用的喝的發電機準備好了」。楊文濤某次告訴他，「聯盟是你跟（史）雪燕的，我想要一個陸配、一個台配，都TOP1的」。檢方說，鍾錦明很清楚楊文濤就是在統戰，卻甘於配合。

檢方表示，徐春鶯等人都接受中共指示幫黃珊珊、柯文哲助選，徐春鶯當年想推動中配的不分區席次，曾堅定地向楊文濤說，「目標縮小，知道為何而戰，要拿中配話語權」。不過，徐春鶯時而脫口說，「對民進黨來說，通過法案現在很容易了，但國民黨很難翻身，在國民黨發展的姊妹很難爬出…」楊文濤適時送上鼓勵「再難也得爬」。

前民眾黨主席柯文哲，屢屢在徐春鶯和對岸官員的對話中被提及。資料照。廖瑞祥攝

官員：拿給柯P看看也夠了

至於徐春鶯等人為什麼從支持國民黨，轉而支持民眾黨呢？楊文濤在對話裡解答，「誰對我好就支持誰，要讓國民黨有危機感」，徐春鶯還不吝於向楊文濤表示效忠，她某次說自己被人家質疑是綠的，但她堅稱「我公開說過，我不是藍的更不會是綠的，問我什麼色我是紅色的」，對話令人捏把冷汗。

檢方也透露，徐春鶯當年曾向楊文濤匯報，民眾黨要成立新住民委員會的事，楊文濤嘴巴上雖然說，「關於選舉，我不能表態。」但檢方認為，楊文濤實際上擁有決定權，而且實際影響徐春鶯的決策，楊文濤甚至說，「我還沒有拿出所有勁，但拿給柯P看看『也夠了』。」檢方認為，徐春鶯和鍾錦明轉向支持黃珊珊和柯文哲，就是受到楊文濤指示的結果。

檢方表示，楊文濤的角色重要，但孫憲的地位也很關鍵，徐春鶯某次曾傳送黃珊珊的動向給孫憲，強調「黃珊珊能贏的話，對柯P太重要了…」不過，孫憲後來觀察政治局勢後，直接告訴徐春鶯「木已成舟，柯P漸行漸遠，你回大陸不要投票是一招」。

中配徐春鶯被羈押超過半年，6/9交保離開新北地院時白髮叢生。李政龍攝

檢方：孫憲的話是命令

檢方表示，孫憲的話對徐春鶯有高度拘束力，說是「命令」也不為過，而孫憲也極其保護徐春鶯。某次孫憲說，「我昨晚未能眠，喝春酒之事，可能出於職業習慣，有不祥之感，動機可疑，上午作了彙報，通過有關人員對他進行必要的關注，不知有什麼反饋，下午會專門討論」。但孫憲告訴徐春鶯不想把她捲進入變棋子，他會彙報徐春鶯的態度。孫憲送暖說，「太在乎你了，所以才不希望被利用，如果其他人，我們一樣可以利用」，徐春鶯也立刻答腔「我只對你負責，其他我不管。」

檢方表示，徐春鶯和對方就是「一夥的」，檢方舉例說，中國人要放棄國籍在現實中很困難，但徐春鶯當年被列入民眾黨不分區安全名單前，孫憲和楊文濤運用影響力幫忙處理，徐春鶯擺明是「中共在地協力者」。

而且孫憲去年要來台灣，徐春鶯也幫忙擬文件，可見兩人交情隻身。對此，孫憲偷偷發訊告知徐春鶯，「沒人知道你幫我辦，我請年假，說是外出旅遊」，徐春鶯還要他「低調、保密」。檢方認為，這些對話，在在證明徐春鶯和中國共謀，她也是孫憲來台的始作俑者，徐春鶯一開始就知道，孫憲來台的目的不是為了商務交流。

徐春鶯被控受中共指示力挺黃珊珊，被起訴反滲透法。資料照。李政龍攝

不是單純聊天！是請示彙報

檢方表示，徐春鶯的律師主張，她只是「單純聊天」。但檢方打臉說，聊天的對象如果具備官方背景，就不單純了，更何況聊天內容還涉及政治布局、選舉、有力人士動向，甚至指示行動方針，很難用「閒聊」來解釋。「他們聊了好幾年，定期每周聊天，這不是聊天，而是在請示、彙報。」

檢方表示，徐春鶯的律師主張本案沒有資助對價，堅稱徐春鶯贈送快篩等是熱心，受贈者可能是一般中配，徐春鶯沒拿到好處。不過，檢方看法迥異。

檢方表示，資助也可能是中共提供免費行程、曝光、平台資源或人脈，而且徐春鶯將資源轉送其他民眾，根本是「一石二鳥」之計，因為，對於滲透方而言，透過徐春鶯將資源擴散給其他人，滲透效果更強，徐春鶯也有機會收穫人脈、累積聲望、博取地位、實現個人利益，這就是徐春鶯等人收取資源的動機之一。

檢方堅定指出，法律不罰與中國交流，不罰與中國利益往來，也不罰為特定政治人物站台，「但當三件事情，由同一個人在同一段關係中，又依照同一個指揮鏈串連完成，這才是我國法律需要正視的，因此，律師的辯詞根本不足採信。」

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