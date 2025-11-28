徐春鶯涉共諜與詐貸遭羈押 林楚茵批：打詐神功遇到自己人就失靈

民進黨立委林楚茵。 圖：民進黨/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨新住民委員會主委、曾一度被納入不分區立委名單的徐春鶯，因涉反滲透法與詐欺案，遭法院裁定羈押禁見，引爆政壇震盪。民進黨立委林楚茵今（28）日重砲開轟，直指民眾黨內竟同時藏有「共諜＋詐欺犯」，而最愛以「揭弊戰神」自居的黨主席黃國昌，面對自家核心幹部涉嫌紅色滲透與金融詐貸卻完全失聲，「是裝睡、心虛，還是縱容？」

林楚茵指出，檢調調查內容「觸目驚心」，徐春鶯一方面涉嫌以不實資料向銀行詐貸近2000萬元，另一方面又被控疑受中共指示與資助，替民眾黨重要候選人助選。她痛批，「這不是一般犯罪，而是同時侵蝕國安與金融秩序的雙重重罪！」

林楚茵諷刺，黃國昌整天高喊打詐、怒批別人，但自家黨中央卻讓疑似詐貸慣犯身居要職，「民眾黨中央到底是反詐中心，還是最大詐騙集團？」

她表示，民眾黨一邊喊居住正義、財政紀律，一邊卻讓涉嫌詐貸2000萬的人坐在黨內高位，邏輯完全錯亂。

林楚茵強調，若非檢調介入，台灣可能面臨更嚴重的滲透風險。她直言，徐春鶯若真的順利當選立委，中國對台滲透恐「如入無人之境」，並形容這也解釋了為何國民黨急著修國籍法，試圖替新住民公職資格爭議解套。

