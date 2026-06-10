徐春鶯涉共資介選求刑21.5年！200萬交保免科技監控 竟是電子腳鐐缺貨
記者莊淇鈞／新北報導
新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，替民眾黨總統參選人柯文哲及台北市長參選人黃珊珊進行站台、造勢及宣傳活動，因涉接受中共資金介選，被新北檢依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書與詐欺取財等罪起訴，具體求刑21年6月，併科2300萬元罰金，法官諭知8月11日宣判，並裁定徐春鶯200萬元交保，限制住居、出海，同時實施科技監控。但因電子腳鐐和監控手機都「缺貨」改為固定每周一、三、五上午固定向派出所報到。
據了解，徐春鶯涉嫌透過地下匯兌，替數10名中配進行人民幣與新台幣的非法兌換交易，金額高達上千萬元，違反銀行法相關規定。其次，她被指控以房屋及不實文件向銀行詐貸2000餘萬，涉及刑法詐欺罪，還有可能受中方滲透指示或資助，在選舉期間替特定候選人進行宣傳活動，涉嫌違反「反滲透法」。而特定候選人就是大選時，徐春鶯民眾黨總統參選人柯文哲及台北市長參選人黃珊珊進行站台、造勢及宣傳活動。
新北地檢署檢察官黃佳彥、林佳慧指揮法務部調查局台中市調查處偵辦，調查發現徐春鶯與社團法人中華兩岸婚姻協調促進會鍾姓會長和中共民政部海峽兩岸婚姻中心楊姓主任等聯繫，共同規畫推進廣大陸配群體在台政治影響力，使陸配取得各級公職人員身分，並由中共民政部海峽婚姻中心提供落地招待參訪、申請急難救助金、提供快篩試劑等資源，助益徐春英和鍾姓會長維持在陸配群體間的地位。
徐春鶯又與中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會孫姓副主任結識，並長期提供孫台灣政治、選舉各式輿情，並以形式上聘用孫姓副主任為法律顧問，偽造相關文書資料，讓他便利掩飾身分來台參與活動、與台灣陸配接觸建立聯繫管道。
檢調調查，徐春鶯因為認為國民黨在民國106年前掌握國會多數席次時沒有縮短陸配取得台灣身分證期限，加上國民黨的不分區立委名單將陸配牛春茹、史雪燕安排在安全名單外，認為國民黨騙陸配支持，轉向支持其他政黨，以推進陸配成為立委為目標。
2022年市長大選時，徐春鶯透過時任台北市副市長黃珊珊的團隊楊姓成員打探消息，確認黃珊珊將投入台北市長選舉，向楊姓主任、孫姓副主任報告黃珊珊將參選的消息，並表態動員支持黃珊珊，動員陸配團體與鍾姓會長替黃珊珊站台，又定期向孫姓副主任回報選情。徐春鶯除了依照孫姓副主任指示與黃珊珊保持來往外，在2023年1月12日經時任民眾黨祕書長謝立功邀請參與聚餐、與時任民眾黨主席柯文哲接觸，得知柯文哲有意在陸配群體中發展組織，便與楊姓主任、孫姓副主任報告，支持柯文哲競選總統。
新北檢審酌徐春鶯取得我國身分證多年，與鍾姓會長均為台灣人民，卻在和楊姓主任、孫姓副主任來往時表明忠誠於中共、認同中共統一，藉由服務陸配家庭事務之名義建立聯繫管道，長期彙報台灣政情、選情，還協助中共監控台灣陸配，並藉動員陸配能力向台灣政黨索要不分區立委席次，認為應嚴厲予以非難，依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書與詐欺取財等罪起訴，並請求重量刑以資儆懲。
昨天合議庭裁定徐春鶯200萬元交保，限制住居、出境出海，並實施科技監控，未經許可不得離開台北及新北市，每日上午10時、晚間9時必須以手機回報。
但徐春鶯獲裁定交保後，立刻由同案被告、女兒卜啓正及律師湊足保釋金辦保完畢，卻因電子腳鐐和監控手機都「缺貨」，無設備可裝。合議庭因此改要求徐每周一、三、五至派出所報到。
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