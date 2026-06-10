徐春鶯涉反滲透法交保 電子腳鐐缺貨免戴新北檢抗告

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（中央社記者曹亞沿新北10日電）陸配徐春鶯涉反滲透法等罪，昨天新北地院原裁定200萬元交保，並對其實施科技監控，但因電子腳鐐、監控手機庫存不足，改讓徐春鶯定期向派出所報到，新北檢今天已提出抗告。

陸配徐春鶯涉長期向陸方人士匯報國內政情，受指示替指定候選人站台造勢，涉反滲透法等罪，去年11月被羈押禁見，今年3月起訴。

新北地方法院昨天辯論終結，合議庭裁定徐春鶯新台幣200萬元交保、限制住居及出境出海，未經同意不得離開台北市及新北市。原本法院諭知實施科技監控，隨後更改裁定為每週一、三、五上午前往轄區派出所報到。

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新北地檢署今天指出，昨天法官諭知實施科技監控後，因台灣高等檢察署科技監控中心電子腳鐐、監控手機庫存不足，法院改裁定徐春鶯定期至派出所報到。

檢方指出，經向科技監控中心確認後，該中心電子腳鐐、監控手機當時雖有庫存不足，但已儘速調度補足，且該中心也有電子手環可供替代使用。但檢方認為徐春鶯交保且未實施科技監控的裁定未臻妥適，今天已提出抗告。（編輯：張銘坤）1150610