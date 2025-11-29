徐春鶯涉反滲透法未開除黨籍 黃國昌：她跟馬治薇不一樣

民眾黨舉辦「極端氣候下 跨域整備與韌性強化」系列論壇，黨主席黃國昌。陳祖傑攝



民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，27日遭新北法院裁准羈押禁見，不過未被開除黨籍，跟前黨員馬治薇因犯反滲透法被羈押禁見、隔天就被開除黨籍的遭遇完全不同。對此，民眾黨主席黃國昌今（11/29）天表示，兩人情況完全不一樣，他也強調，特定媒體把徐春鶯、前黨主席柯文哲連結在一起，不過柯文哲競選總統時，沒有一場活動是由徐春鶯主辦。

民眾黨前黨員馬治薇曾爭取黨內提名參選立委，但未獲首肯，馬因此脫黨參選，但馬治薇今年1月初檢調查出涉嫌接受中方的虛擬貨幣泰達幣資助百萬元，遭桃園地院依涉犯《反滲透法》羈押禁見，民眾黨隔天發出聲明稿表示，中央評議委員會決議開除馬治薇黨籍。

至於徐春鶯同樣涉及反滲透法，但至今未被開除黨籍，引發外界質疑，黃國昌表示，徐春鶯、馬治薇的情況完全不一樣，馬治薇是早就被開除黨籍，而徐春鶯的部分，民眾黨對相關訊息毫無所悉，也不像一些特定媒體可以有特殊管道、配合炒作。

黃國昌說，總統賴清德已經親自下指導棋，還下得很明顯，然後惡意跟柯文哲競選總統作連結，「司馬昭之心，台灣人看得非常清楚。」他強調，柯文哲競選總統時，沒有一場活動是由徐春鶯主辦，結果現在檢方違反偵查不公開原則，把特定訊息洩露給特定媒體，然後配合炒作，「黨檢媒」三位一體果然名不虛傳。

