徐春鶯涉反滲透法等罪嫌遭羈押禁見 民眾黨三點聲明籲勿政治操作

曾被民眾黨考慮納入不分區立委安全名單的民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，稍早驚傳遭聲押禁見，經新北地院訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認被告涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。

徐春鶯。（圖／資料照）

對此，民眾黨回應，針對媒體報導民眾黨新住民委員會主委徐春鶯遭收押禁見一事，發出三點聲明，一、台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治之基石。基於「無罪推定」原則，在相關事證釐清之前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得應有之保障。

民眾黨稱，二、針對徐春鶯主委遭收押一案，目前無從得知所涉案件之理由，民眾黨將密切關注後續發展。三、籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。



