徐春鶯涉反滲透法等遭收押禁見 民眾黨：別恣意政治操作

台灣新住民發展協會名譽理事長，同時也是新住民委員會主委的徐春鶯，因為涉嫌違反反滲透法、 刑法 詐欺、銀行法等案件，遭搜索約談，檢察官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯證人之虞，昨(27)日法院裁定收押禁見，而針對此案，民眾黨發3點聲明，表示將密切關注後續發展，籲請檢調單位勿枉勿縱。

2023年10月底，傳出中國籍配偶徐春鶯，將在2024立委選舉，擔任台灣民眾黨，全國不分區立委候選人，而且可能列在排名靠前的安全名單當中，當時因為國籍等問題，引發質疑，隨即她也出面婉拒民眾黨邀請。

新住民委員會主委徐春鶯(2023.11.16)說：「其實我在兩天前已經跟民眾黨婉謝了，有可能提名不分區立委的這個邀請，社會的紛紛擾擾到此結束。」

而身為新住民委員會主委的她，現在傳出26日遭檢調搜索約談，經檢察官訊問後，認為徐春鶯，涉犯銀行法、詐欺取財，反滲透法受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持等，犯罪嫌疑重大，有事實認為，有逃亡、湮滅證據，或勾串共犯證人之虞，依法向法院聲請羈押禁見，27號下午，法院裁定收押禁見，對於此案，民眾黨隨即發布3點聲明，表示，目前無從得知所涉案件之理由，黨內將密切關注後續發展，更籲請檢調單位勿枉勿縱，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

