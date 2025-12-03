徐春鶯涉反滲透法藍白竟批賴清德！國台辦幫腔：堅決反對羅織罪名

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人張晗主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

民眾黨曾有意納入不分區立委名單的中配、新住民委員會主委徐春鶯因涉嫌違反銀行法、反滲透法等罪遭羈押。但民眾黨主席黃國昌卻批，總統賴清德親自下指導棋，惡意連結民眾黨前主席柯文哲。而國台辦今（3）日也聲援稱，「我們堅決反對」頻繁羅織罪名、打壓迫害島內陸配群體。

對於徐春鶯遭到羈押，黃國昌日前稱，「徐春鶯我們目前台灣民眾黨相關的訊息毫無所知」，賴清德親自下指導棋，惡意連結民眾黨前主席柯文哲的總統大選，葬送台灣的法治，以及台灣人民對司法的信心。

民眾黨也發出聲明強調，第一，台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治之基石。基於「無罪推定」原則，在相關事證釐清之前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得應有之保障。第二，針對徐春鶯主委遭收押一案，目前無從得知所涉案件之理由，本黨將密切關注後續發展。第三，籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

除了民眾黨不滿外，國民黨主席鄭麗文日前也稱，賴清德上任後，就對陸配展開各種無情追殺，好像把陸配當成特定族群，違反憲法對基本人權的保障。

而國台辦今天也在記者會聲援，發言人張晗聲稱，民進黨當局為了謀獨私利，頻繁羅織罪名、打壓迫害島內陸配群體，不斷煽動反中抗中、在島內製造綠色恐怖，「我們堅決反對」。

張晗還說，那些配合民進黨當局迫害大陸配偶的「台獨」打手、幫兇，必將受到應有的懲罰。

