徐春鶯涉反滲透法遭押 陳智菡嗆賴「政治迫害」喊話中配：台灣不安全了

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉詐欺、違反銀行法及反滲透法等遭裁定羈押禁見。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨新住民委員會主委、中國籍配偶徐春鶯涉詐欺、違反銀行法及反滲透法等，新北地院認定徐犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，裁准羈押禁見。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（27日）砲轟，徐的羈押理由提到她曾在總統大選幫候選人站台，「好可怕的事由」，那賴要不乾脆昭告天下，賴的國安紅線就是不准支持在野黨，批賴假借國安之名，行政治迫害之實，「要大聲的提醒，從中國大陸入籍的新住民朋友們：台灣對你們來說不再安全了，請千萬小心！」

陳智菡於臉書發文指出，當碰到兩岸婚姻問題、青年交流、中國籍新住民權益保障時，很多人第一個會找到徐春鶯，因為她非常熱心又溫暖，嫻熟兩岸交流事務，數十年來，她勞心勞力讓更多新住民能和她一樣在台灣成家立業，記得對方告訴她，她是自由戀愛認識了台灣的先生，嫁來台灣，孩子們也都在台灣成長。

陳智菡砲轟，如今，當賴清德的國安行動方案山雨欲來，徐春鶯搶先一步因為反滲透法第4條遭到羈押禁見，羈押理由還提到她曾在總統大選幫忙候選人站台。「好可怕的事由，賴總統要不要乾脆昭告天下，你的國安紅線就是不准支持在野政黨，要不要乾脆點名下一個要查的又是（民眾黨創黨主席）柯文哲。」

陳智菡稱，身為一個台灣人，看到台灣的總統，毫無民胞物與的胸懷，假借國安之名，行政治迫害之實，心情真的很沈重，「我們也要大聲的提醒，從中國大陸入籍的新住民朋友們：台灣對你們來說不再安全了，請千萬小心！」

