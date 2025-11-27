徐春鶯涉反滲透法遭羈押禁見 民眾黨籲檢調遵循正當法律程序

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，今（11/27）天遭新北法院裁准羈押禁見。對此，民眾黨發聲明表示，在釐清事證前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得保障，呼籲檢調遵循正當法律程序。

2024年大選期間，民眾黨前主席柯文哲一度有意將徐春鶯列入不分區立委候選人名單，但因為徐春鶯的中配背景和言行引發輿論爭議而作罷。

徐春鶯因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，今天遭新北法院裁准羈押禁見，民眾黨透過聲明表示，台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治之基石。基於「無罪推定」原則，在相關事證釐清之前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得應有之保障。

廣告 廣告

民眾黨表示，針對徐春鶯遭收押一案，目前無從得知所涉案件之理由，本黨將密切關注後續發展，籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

更多太報報導

【更新】傳曾列民眾黨不分區！中配徐春鶯驚涉《反滲透法》介選 法院收押禁見

提名陸配當不分區引爭議！週刊爆黃珊珊曾問柯文哲「要不要找國台辦聊聊」

陸委會民調：近7成5民眾支持陸配任台灣公職必須放棄中國籍