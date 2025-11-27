徐春鶯涉反滲透法遭羈押禁見 陳智菡轟賴清德：假國安之名行政治迫害之實

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，稍早因涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪嫌，遭新北地院裁定羈押禁見。民眾黨立院黨團主任陳智菡今（27）日痛批，當賴清德的國安行動方案山雨欲來，徐春鶯搶先一步因為反滲透法第4條遭到羈押禁見，羈押理由還提到她曾在總統大選幫忙候選人站台，「好可怕的事由，賴總統要不要乾脆昭告天下，你的國安紅線就是不准支持在野政黨，要不要乾脆點名下一個要查的又是柯文哲」？身為一個台灣人，看到台灣的總統，毫無民胞物與的胸懷，假借國安之名，行政治迫害之實，心情真的很沉重。

陳智菡。（圖／資料照）

陳智菡表示，當碰到兩岸婚姻問題、青年交流、陸籍新住民權益保障時，很多人第一個會找到徐春鶯，因為徐春鶯非常熱心又溫暖，嫻熟兩岸交流事務，數十年來，徐春鶯勞心勞力讓更多新住民能和徐一樣在台灣成家立業，她記得徐春鶯告訴過她，自己是自由戀愛認識了台灣的先生，嫁來台灣，孩子們也都在台灣成長。

陳智菡說，如今，當賴清德的國安行動方案山雨欲來，徐春鶯搶先一步因為反滲透法第4條遭到羈押禁見，羈押理由還提到她曾在總統大選幫忙候選人站台。「好可怕的事由，賴總統要不要乾脆昭告天下，你的國安紅線就是不准支持在野政黨，要不要乾脆點名下一個要查的又是柯文哲」。

陳智菡稱，身為一個台灣人，看到台灣的總統，毫無民胞物與的胸懷，假借國安之名，行政治迫害之實，心情真的很沉重，她也要大聲的提醒，從中國大陸入籍的新住民朋友們：台灣對你們來說不再安全了，請千萬小心！



