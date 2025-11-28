徐春鶯涉反滲透法遭羈押！律師曝「1重罪」：可判10年

政治中心／楊佩怡報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，昨（27）日因涉「天擎生技公司吸金案」，遭新北地檢署依其涉違銀行法、詐欺、反滲透法等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。對此，律師黃帝穎發文指出，徐春鶯涉犯反滲透法，最重僅五年有期徒刑；不過若是犯銀行法，最重可判10年以下徒刑。





徐春鶯「涉犯詐欺、反滲透法」罪責不是最重！律師曝她「真正重罪」：可判10年

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉違銀行法、詐欺、反滲透法等罪，遭檢方聲押禁見獲准。（圖／翻攝自黃帝穎臉書）

黃帝穎在臉書發文針對徐春鶯一案指出，徐春鶯涉犯反滲透法，最重僅會判5年有期徒刑；但真正的重罪是銀行法，違反銀行法第125條，可處3年以上10年以下徒刑；若是，徐春鶯犯罪獲取之財物或財產上利益達新台幣一億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。

律師指出，徐春鶯涉違銀行法最重可判10年徒刑。（圖／民視新聞資料照）

此外，黃帝穎也說明，偵辦民眾黨原擬提名不分區立委屬於矚目案件，檢察官須嚴謹偵辦才能連過法院兩關，他強調兩件事，首先「檢察官蒐證說服法院有搜索必要，法院才會裁准搜索票」；再來「檢察官嚴謹偵辦，才能以證據說服法院徐春鶯罪嫌重大且有羈押必要，法院開庭審理後才會裁定被告羈押禁見」。黃帝穎質疑，徐春鶯涉犯反滲透法，促使社會檢驗總統、市長候選人的國家忠誠；他直言雖然反滲透法的5年徒刑，不如違反銀行法的7年以上或10年徒刑重罪，但社會仍高度關注中國資助或指示徐春鶯在總統選舉、市長選舉支持了哪些候選人，「這同時檢驗被中國支持而既得利益的這些候選人，有哪些言行背棄對台灣民主憲政的忠誠義務」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

