徐春鶯涉反滲透法、詐欺等罪遭收押 曾否認共產黨員身分

陸配徐春鶯因涉嫌違反銀行法、詐欺及反滲透法等罪嫌，於11月26日遭新北檢調約談，並於27日下午被裁定羈押禁見。出生於上海、擁有復旦大學企管系學歷的徐春鶯，32年前嫁來台灣，7年後取得中華民國身分證，近年來以民眾黨新住民委員會主委身分活躍兩岸。檢方指控她受滲透來源指示或資助，並為直轄市市長候選人、總統候選人站台造勢，認為她犯罪嫌疑重大且有逃亡、滅證、勾串證人之虞。

徐春鶯涉反滲透法、詐欺等罪遭羈押禁見。（圖／TVBS資料畫面）

新北檢搜索了徐春鶯住家等11處地點，除徐春鶯外，還帶回6名被告與12名相關證人，以釐清案情。徐春鶯過去曾捲入生技公司吸金案，2年前也曾被點名是共產黨員，當時她曾公開否認，表示她不是共產黨黨員，連共青團都沒有加入過，並要求時任副總統賴清德拿出證據。對於此次事件，台灣民眾黨回應，基於無罪推定原則，在相關事證釐清前，國民的權益與人身自由都應獲得保障。民眾黨表示目前無從得知徐春鶯所涉案件理由，並呼籲檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，避免恣意政治操作。

徐春鶯自2016年開始，以台灣新住民發展協會理事長身分積極活躍於兩岸事務，並致力爭取陸配在台公民權益。此次檢方依法向法院聲請羈押禁見獲准，案件將持續調查中。在未經判決確定前，依法應推定徐春鶯無罪。

