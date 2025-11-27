徐春鶯涉反滲透法、詐欺等罪遭收押 曾否認共產黨員身分
陸配徐春鶯因涉嫌違反銀行法、詐欺及反滲透法等罪嫌，於11月26日遭新北檢調約談，並於27日下午被裁定羈押禁見。出生於上海、擁有復旦大學企管系學歷的徐春鶯，32年前嫁來台灣，7年後取得中華民國身分證，近年來以民眾黨新住民委員會主委身分活躍兩岸。檢方指控她受滲透來源指示或資助，並為直轄市市長候選人、總統候選人站台造勢，認為她犯罪嫌疑重大且有逃亡、滅證、勾串證人之虞。
新北檢搜索了徐春鶯住家等11處地點，除徐春鶯外，還帶回6名被告與12名相關證人，以釐清案情。徐春鶯過去曾捲入生技公司吸金案，2年前也曾被點名是共產黨員，當時她曾公開否認，表示她不是共產黨黨員，連共青團都沒有加入過，並要求時任副總統賴清德拿出證據。對於此次事件，台灣民眾黨回應，基於無罪推定原則，在相關事證釐清前，國民的權益與人身自由都應獲得保障。民眾黨表示目前無從得知徐春鶯所涉案件理由，並呼籲檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，避免恣意政治操作。
徐春鶯自2016年開始，以台灣新住民發展協會理事長身分積極活躍於兩岸事務，並致力爭取陸配在台公民權益。此次檢方依法向法院聲請羈押禁見獲准，案件將持續調查中。在未經判決確定前，依法應推定徐春鶯無罪。
更多 TVBS 報導
法國桌球好手「眼鏡弟」來台！借國訓場地 大讚餐廳美食
曾列民眾黨不分區立委 徐春鶯涉詐欺遭羈押禁見
柯文哲交保抗告分案！高等法院審判長「遲中慧」 曾駁回柯抗告
少子化衝擊國安！學者警示：2025新生兒恐跌破12萬創新低
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 10 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 14 小時前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 8 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 22 小時前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 10 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 7 小時前
阿布達比轉機「被警帶走失聯3天」台男找到了 妻子報平安：在杜拜警局
雲林一對陳姓夫妻23日從桃機起飛至中東旅遊，在阿布達比轉機時，丈夫陳男無故遭警察帶走，失聯至今。由於家屬求助外交部無果，只好在PTT發文求救。全案經媒體報導後，今（27日）傳來好消息，陳男妻子楊女透露，丈夫目前人在杜拜警局，但案情須聘請律師才能進一步了解。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
香港大火／37歲消防員殉職！官方FB「換黑白照」全網鼻酸
國際中心／周希雯報導香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26日）下午發生嚴重火災，疑似是外牆維修棚先起火，且在風勢助長下越燒越大，令火勢迅速延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，直到今（27日）清晨仍有部分大樓的火勢還未完全撲滅。目前已知至少44人死亡、66人送醫，至少279人下落不明，其中1名死者正是37歲消防員何偉豪，隨著惡火令英勇消防員殉職的噩耗傳出，香港消防處的頭像已改為黑白照，不少民眾也湧入留言致敬，「祝願所有消防員安全回家」。民視 ・ 11 小時前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方
這些人用行動撫慰災區！香港大埔宏福苑昨（26日）午後爆發超大規模火災，8棟住宅中竟有7棟陷入火海，現場爆炸聲不斷、黑煙直竄天際，震撼全港。目前已造成 55人死亡、72人受傷送醫，失聯人數近300名，災情仍持續擴大。然而，在滿目瘡痍的夜裡，避難所出現另一幕截然不同的景象——大量市民自發搬運物資到凌晨，溫暖的互助畫面感動無數網友：「香港，我真的好喜歡這個地方。」鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
LIVE／還在燒！香港宏福苑27樓又有火苗竄出 雲梯車升空灌救
即時中心／林韋慈報導香港新界大埔昨（26）日宏福苑大火已持續20個小時，但火勢仍未完全控制；死亡人數已更新為44人、279人失聯，一名消防員已殉職。相關單位在建築外發現不防火裝修材料，懷疑就是這些材料讓火勢迅速蔓延；3名建築公司的高層已經涉誤殺被捕。民視 ・ 12 小時前
柱子遮蔽成「監視器死角」 男稱手機3月內2度失竊
台北市 / 綜合報導 台北市一名男子在網路論壇發文控訴，手機接連在台北車站被偷，報警處理被告知是「監視器死角」，拍不到關鍵畫面，他氣得怒發恐嚇文。我們實際回到事發地點，雖然監視器不少，但確實會被柱子或告示牌遮蔽。警方加強捷運站巡邏，並鎖定一名51歲男子，通知到案說明。警察兩兩一組，在北捷台北車站內巡邏，路過的民眾不時回頭，氣氛有點緊張，包括月台也是重點搜索範圍，因為有網友發恐嚇文，字字句句偏激控訴警方消極，讓捷警不敢大意，記者李采臻說：「一名男子，經常在捷運站坐著休息，不過他宣稱自己的手機，在同個地方被連續偷了兩次，不過，警方回覆他，這裡被柱子擋住，是監視器的死角。」事發在11月22日早上，男子發現手機遭竊，周圍監視器至少三支，不過幾乎都被招牌柱子擋住，聲稱3個月內被偷2次，讓他忍無可忍，民眾說：「(恐嚇文)應該會引來撻伐，就像在捷運上面，就很多博愛座爭鬥戰之類的，我還是會滿警惕的，就怕可能真的會有些不理智的人。」捷運警察隊刑事組組長許永益說：「有關民眾於網站上發文恐嚇捷運站一案，本隊業已掌握貼文者身分，刻正查緝犯嫌到案中。」發文者是一名年約51歲的男性，大多在台北車站附近活動，警方已經通知到案說明，要釐清他的動機，畢竟北車有捷運火車站轉運站，民眾的公共安全不應受到威脅。 原始連結華視影音 ・ 1 天前