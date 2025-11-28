徐春鶯涉反滲透法 陳智菡批未審先判：幫柯文哲造勢等同犯罪？
民眾黨新住民委員會主委、台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，昨天遭新北法院裁准羈押禁見，由於徐分別在2022年、2024年為立委黃珊珊、前黨主席柯文哲輔選，引發中國介選的質疑。對此，黃珊珊說，在選舉期間，爭取各界支持都很正常；民眾黨立法院黨團主任陳智菡批評，媒體未審先判，檢調用各種的「組合拳」影射徐春鶯犯罪，卻又拿不出明確據證明，所以現在在台灣幫柯文哲、特定政黨候選人造勢，就等於犯罪嫌疑、等同於犯罪？
對於徐春鶯涉反滲透法遭裁准羈押禁見，黃珊珊表示，自己看到新聞時也很震驚，因為徐春鶯是黨內重要幹部，但她也慨嘆，在事證尚未明確揭露，就看到媒體未審先判。
黃珊珊說，台灣新住民發展協會長期服務社會，而且徐春鶯社會公益做得很多，當時台北市政府非常重視新住民權益，所以成立新住民委員會，徐春鶯幫助很多。她強調，在選舉期間，爭取各界支持都很正常。
黃珊珊認為，說徐春鶯接受指示、受人資助，都是非常嚴厲的指控，需要拿出具體證據，不能隨便亂槍打鳥、進行政治操作，所以她要強調「無罪推定」，不希望過去一段時間發生的押人取供、羅織罪名等事件，不要再發生在無辜的民眾身上，每個人都有正當的法律權益，也有權利依法捍衛自己的權益。
另一方面，政治工作者周軒質疑，徐春鶯還涉嫌詐欺取財，民眾黨要挺詐騙？陳智菡回應，民眾黨絕對不挺詐騙，她要挺的是正當法律程序，但現在民進黨從立委到助理，每個人都自以為大法官，可以未審先判，給人家扣罪名。
陳智菡批評，《自由時報》今天頭條直接寫「涉受中方指示、資助幫柯文哲造勢」，請問可以這樣未審先判嗎？她表示，有多少證據就說多少話，但現在看到檢調用各種的「組合拳」影射徐春鶯犯罪，卻又拿不出明確據證明，所以現在在台灣幫柯文哲、特定政黨候選人造勢，就等於犯罪嫌疑、等同於犯罪嗎？
陳智菡強調，台灣是民主國家，希望還有正當法律程序，不要未審先判，犯罪嫌疑不等同於犯罪。
