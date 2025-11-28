徐春鶯涉反滲透法 黃珊珊喊拿出證據

針對台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉反滲透法等，遭羈押禁見，民眾黨立委黃珊珊28日表示，檢方所提的嚴厲指控必須有具體證據，不能隨便亂槍打鳥、政治操作。（姚志平攝）

2024年大選原本要被民眾黨列入不分區立委名單的陸配徐春鶯，被控收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，涉犯《反滲透法》等罪嫌，被新北地方法院裁定羈押禁見後；民眾黨立委黃珊珊28日對外說明，強調檢方所提的嚴厲指控必須有具體證據，不能隨便亂槍打鳥、政治操作。

64歲的徐春鶯出生於大陸上海，民國82年嫁來台灣，89年依規定放棄大陸戶籍，取得中華民國國民身分證，現為民眾黨新住民委員會主委、台灣新住民發展協會理事長。新北檢認為，徐春鶯涉嫌受到陸方滲透來源指示、贊助，在2022年直轄市長選舉期間替台北市長候選人黃珊珊、2024年總統大選期間幫總統候選人柯文哲站台，涉犯《反滲透法》等罪嫌。

廣告 廣告

黃珊珊昨直言，看到徐遭調查並羈押的相關報導，感到震驚，但至今披露的內容仍不是很明確，在事證未明朗前，竟看到檢調想透過媒體「未審先判」，包括直指徐春鶯「受指示、受資助」。

「每個候選人本來就應該爭取各界支持」，她強調，選舉期間，徐春鶯以個人名義願意支持她、支持柯文哲，如今檢調卻說徐「接受指示、受人資助」，這是非常嚴厲的指控，必須拿出具體證據，不是亂槍打鳥政治操作。

黃珊珊指出，從去年到今年相關司法程序，已看過太多「押人取供、羅織罪名」。民眾黨立院黨團不希望司法迫害再發生在無辜民眾身上，任何人在沒有被定罪前都應無罪推定，每個人都有正當的法律權益、依法捍衛自己的權益。

針對徐春鶯同時遭指控涉及詐騙，民眾黨立院黨團主任陳智菡昨強調，民眾黨絕對不挺詐騙，挺的是正當法律程序，但民進黨現在從立委到助理「各個都自命為大法官嗎？可以未審先判嗎？」司法甚至都還沒有審理，竟然就可以這樣給人扣罪名。

她說，有多少證據就說多少話，現在檢調用各種組合拳來影射這個人犯罪，但又拿不出明確證據，「現在在台灣只要幫柯文哲、幫特定政黨的候選人造勢，就等於有犯罪嫌疑，就等於犯罪了嗎？」

陳智菡強調，台灣是民主國家，希望還有正當的法律程序，千萬不要未審先判、侵害當事人權益，不希望有任何的政治力介入司法。