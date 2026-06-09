徐春鶯涉反滲透法200萬交保+戴電子腳環 8/11宣判
中配徐春鶯因涉長期配合中國官方蒐集台灣政情、介入選舉運作，還涉地下匯兌與詐貸等行為，遭新北地檢署依《反滲透法》等罪嫌起訴。新北地院今（9日）辯論終結。法官諭知於8月11日上午11時宣判，並裁定徐春鶯以200萬元現金交保，限制住居與出境出海，須配戴電子腳環實施科技監控，每日早晚皆須使用手機拍照報到。徐女仍否認違反《反滲透法》、《兩岸人民關係條例》與偽造文書，不過涉及詐貸與違反《銀行法》的部分則當庭認罪。
曾列民眾黨不分區立委討論名單 徐春鶯被控替中蒐集台政情
65歲的徐春鶯出生於中國上海市，畢業於復旦大學企業管理學系，並於1993年嫁給台灣籍卜姓男子後定居台北，隨後在2000年順利取得中華民國身分證。她過去曾活躍於政壇與社團，歷任國民黨新住民工作委員會委員，並在2023年6月柯文哲擔任台北市長期間受聘為台北市新住民事務委員會委員。同年10月，坊間更盛傳民眾黨有意將她納入2024年立委選舉的不分區名單中，不過徐春鶯隨後婉謝了該項邀請。
然而新北地檢署的起訴書指出，徐春鶯與中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長鍾錦明，涉嫌暗中接受中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤，以及中共中國國民黨革命委員會上海市委員會下設「祖國和平統一促進委員會」副主任孫憲等官員的實質指示。兩人藉著在台灣服務中配家庭事務等活動機會，長期向對岸官員彙報台灣的政情、選情等各式社會輿情，並刺探在台中配的日常言論、參政狀況與活動軌跡，甚至在2022年台北市長選舉及2024年總統大選期間，在台為特定候選人宣傳並站台造勢。
涉協助中官員來台虛偽申請 另爆詐貸2697萬與地下匯兌案
不僅如此，檢調更查出徐春鶯為了讓對岸官方色彩濃厚的「祖國和平統一促進委員會」副主任孫憲來台，特別找來集智公司負責人羅穎協助，以公司名義邀請孫憲來台進行短期商務活動，並在內政部入出境申請書上虛偽填寫「申請人未曾擔任中國大陸地區黨務、行政、軍事或具政治性機關之職務或為其成員」，瞞天過海讓孫憲在2025年10月14日至24日期間順利入境台灣。此外，徐春鶯還涉嫌在女兒卜啓正並未於集智公司上班的情況下，安排該公司出具不實的在職證明與薪資單，以此名義成功向銀行詐貸房屋貸款高達2697萬元。
除了涉及國安與詐貸案件，檢調在梳理金流時，更查獲徐春鶯自2020年至2025年間長期從事非法地下匯兌，經手金額高達2875萬2485元，徐春鶯個人從中獲利24萬7969元。新北地檢署在去年11月指揮調查局台中市調查處發動全面搜索約談，並將徐春鶯聲請羈押獲准，隨後在今年3月正式依違反《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書及詐欺等罪嫌，將徐春鶯與卜啓正母女、鍾錦明、羅穎等人一併起訴。今日一審辯論終結後，徐春鶯雖獲准交保返家，但仍須接受全方位的科技監控靜待8月的判決結果。（責任編輯：卓琦）
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