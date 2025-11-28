徐春鶯涉反滲透遭羈押 戴瑋姍轟民眾黨護航甩鍋司法

（記者陳志仁／台北報導）民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因涉《反滲透法》遭羈押，民眾黨竟稱「別政治操作」；對此，民進黨發言人戴瑋姍今（28）日表示，徐春鶯遭羈押是因涉嫌犯罪，台灣是民主法治國家，不分族群、黨派，一旦違法都應依法處置，籲民眾黨勿刻意模糊焦點、攻擊司法，才是在政治操作。

圖／民進黨發言人戴瑋姍呼籲民眾黨，勿刻意模糊焦點、攻擊司法，才是在政治操作。（戴瑋姍臉書）

戴瑋姍指出，徐春鶯是民眾黨現任新住民委員會主委，也曾傳出納入不分區立委名單，如今遭羈押是因涉嫌詐貸、地下匯兌，並受指示資助特定候選人，涉及《反滲透法》等多項法律；她強調，民眾黨面對自家高層涉案，不但不檢討，反而將矛頭指向司法與總統賴清德，這才是真正的政治操作。

戴瑋姍批評，民眾黨過去屢屢抹黑司法、攻擊檢調，甚至號召群眾包圍法院，如今再度以政治語言遮掩個案本質，令人遺憾；司法機關基於事證羈押嫌疑人是常態程序，沒有政黨顏色之分，更與政治無關，「不要每次自家人涉案就喊政治迫害。」

針對在野黨擬修《國籍法》，主張中國籍中配擔任民代免放棄國籍；戴瑋姍強調，擔任民意代表涉及國家機密接觸與國家利益判斷，須對國家具單一忠誠，因此不得持有雙重國籍，如今在野黨欲修法特別免除中國籍人士受此限制，恐為中國籍人士開特權，將造成國安漏洞。

