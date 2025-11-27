徐春鶯涉受中共資助幫站台？黃珊珊國會辦公室：尊重司法 勿枉勿縱
民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉詐欺、違反銀行法及反滲透法等，新北地院認定徐犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，裁准羈押禁見。傳出檢調發現徐涉接受中方滲透來源指示、資助，在2024總統大選及2022台北市長選舉期間，替民眾黨總統參選人、台北市長參選人黃珊珊站台造勢、宣傳，現任民眾黨立委黃珊珊國會辦公室27日晚間回應，尊重司法程序，但求結果勿枉勿縱，真相早日大白。
新北地檢署指出，經檢察官訊問被告徐春鶯等人後，認被告徐涉犯銀行法第125條第1項、刑法「業務上登載不實文書」、刑法「詐欺取財」、反滲透法等罪，涉受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，依法向法院聲請羈押禁見，經法院於今日下午裁定准許羈押禁見。
黃珊珊國會辦公室稍早回應，徐春鶯長期關心公共事務，為新住民權益發聲出力有目共睹。
黃珊珊國會辦公室指出，如今檢方調查，情況未明，為免先入為主，以偏概全，敝辦尊重司法程序，但求結果勿枉勿縱，真相早日大白。
